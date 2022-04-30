https://uz.sputniknews.ru/20220430/tefteli-po-turetski-s-pikantnym-sousom---retsept-24290653.html
Тефтели по-турецки с пикантным соусом - рецепт
Тефтели по-турецки с пикантным соусом - рецепт
Одно из самых знаменитых блюд турецкой кухни – мясные тефтели с восточными пряностями под кисломолочным соусом.
2022-04-30T07:00+0500
2022-04-30T07:00+0500
2022-04-30T07:00+0500
это интересно
рецепт
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24290608_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_db631c04188e55309fc4c1114303124c.jpg
Турецкая кухня славится своими пряными и нежными мясными блюдами. Одно из самых знаменитых – тефтели с пикантным соусом. Сочетание мяса баранины и говядины с корицей и мускатным орехом, кедровыми орешками – настоящий праздник вкуса.Ингредиенты:Тефтели:Кисломолочный соус:Приготовление:Смешайте в миске фарш, яйцо, нарезанную зелень, специи и орешки. Скатайте шарики и обжарьте на растительном масле в сковороде.Приготовьте соус: в йогурт или простоквашу добавьте лимонный сок, цедру, чайную ложку измельченного хрена либо пасты тхина, перчик чили. Перемешайте.Приятного аппетита!Читайте также: Блюдо, покорившее Ташкент: рецепт настоящей алатской самсы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24290608_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb0bc2f4bd36a784196e09be20affef4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт, турция
Тефтели по-турецки с пикантным соусом - рецепт
Одно из самых знаменитых блюд турецкой кухни – мясные тефтели с восточными пряностями под кисломолочным соусом.
Турецкая кухня славится своими пряными и нежными мясными блюдами. Одно из самых знаменитых – тефтели с пикантным соусом. Сочетание мяса баранины и говядины с корицей и мускатным орехом, кедровыми орешками – настоящий праздник вкуса.
Ингредиенты:
говяжий и бараний фарш – по 400 г
кедровые орешки – 100 граммов
молотые корица, мускатный орех и черный перец – по 1 ч. л.
молотый хрен - 3 ст. ложки
Приготовление:
Смешайте в миске фарш, яйцо, нарезанную зелень, специи и орешки. Скатайте шарики и обжарьте на растительном масле в сковороде.
Приготовьте соус: в йогурт или простоквашу добавьте лимонный сок, цедру, чайную ложку измельченного хрена либо пасты тхина, перчик чили. Перемешайте.