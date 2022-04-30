https://uz.sputniknews.ru/20220430/tefteli-po-turetski-s-pikantnym-sousom---retsept-24290653.html

Тефтели по-турецки с пикантным соусом - рецепт

Тефтели по-турецки с пикантным соусом - рецепт

Одно из самых знаменитых блюд турецкой кухни – мясные тефтели с восточными пряностями под кисломолочным соусом.

2022-04-30T07:00+0500

2022-04-30T07:00+0500

2022-04-30T07:00+0500

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рецепт

турция

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Турецкая кухня славится своими пряными и нежными мясными блюдами. Одно из самых знаменитых – тефтели с пикантным соусом. Сочетание мяса баранины и говядины с корицей и мускатным орехом, кедровыми орешками – настоящий праздник вкуса.Ингредиенты:Тефтели:Кисломолочный соус:Приготовление:Смешайте в миске фарш, яйцо, нарезанную зелень, специи и орешки. Скатайте шарики и обжарьте на растительном масле в сковороде.Приготовьте соус: в йогурт или простоквашу добавьте лимонный сок, цедру, чайную ложку измельченного хрена либо пасты тхина, перчик чили. Перемешайте.Приятного аппетита!Читайте также: Блюдо, покорившее Ташкент: рецепт настоящей алатской самсы

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рецепт, турция