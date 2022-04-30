https://uz.sputniknews.ru/20220430/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-prazdniki-24297244.html

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздники

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздники

Дополнительные полеты введут на внутренних маршрутах Узбекистана.

2022-04-30T11:57+0500

2022-04-30T11:57+0500

2022-04-30T11:57+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

рейсы

праздник

узбекистан

маршрут

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит четыре дополнительных авиарейса в честь праздников с целью улучшения удобств для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.Дополнительные полеты будут совершаться 3 и 4 мая по маршрутам:Известно, что объявленные скидки в размере 50% на внутренние рейсы будут действовать только в праздничные дня – со 2 по 4 мая.Также накануне компания объявила об 11 дополнительных авиарейсах в следующих направлениях: Термез, Нукус, Бухара, Ургенч и Андижан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиакомпания uzbekistan airways, рейсы, праздник, узбекистан, маршрут