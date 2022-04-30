https://uz.sputniknews.ru/20220430/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-prazdniki-24297244.html
Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздники
Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздники
Дополнительные полеты введут на внутренних маршрутах Узбекистана.
2022-04-30T11:57+0500
2022-04-30T11:57+0500
2022-04-30T11:57+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
рейсы
праздник
узбекистан
маршрут
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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит четыре дополнительных авиарейса в честь праздников с целью улучшения удобств для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.Дополнительные полеты будут совершаться 3 и 4 мая по маршрутам:Известно, что объявленные скидки в размере 50% на внутренние рейсы будут действовать только в праздничные дня – со 2 по 4 мая.Также накануне компания объявила об 11 дополнительных авиарейсах в следующих направлениях: Термез, Нукус, Бухара, Ургенч и Андижан.
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авиакомпания uzbekistan airways, рейсы, праздник, узбекистан, маршрут
Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздники
Дополнительные полеты введут на внутренних маршрутах Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит четыре дополнительных авиарейса в честь праздников с целью улучшения удобств для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Дополнительные полеты будут совершаться 3 и 4 мая по маршрутам:
Ташкент-Наманган-Самарканд-Наманган-Ташкент;
Ташкент-Фергана-Ургенч-Фергана-Ташкент.
Известно, что объявленные скидки в размере 50% на внутренние рейсы будут действовать только в праздничные дня – со 2 по 4 мая.
Также накануне компания объявила об 11 дополнительных авиарейсах в следующих направлениях: Термез, Нукус, Бухара, Ургенч и Андижан.