В Самарканде пройдет фестиваль фонтанов
© Sputnik / Рамиз БахтияровФонтан на площади Мустакиллик - островок рая и радости для детей и их родителей
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Праздничные мероприятия пройдут по всей области.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В воскресенье в Самарканде состоится фестиваль фонтанов. В мероприятии примут участие сотрудники областного филиала государственного учреждения "Узбекконцерт", центра "Баркамол авлод", городских и районных детских музыкальных и художественных школ, Самаркандской специализированной школы искусств и общеобразовательных школ, а также творческих коллективов.
Известно, что праздничные мероприятия пройдут по всей области.
Ежегодно 1 мая отмечается день Самаркандских фонтанов. Это событие стало традицией с 2015 года и с тех пор широко отмечается каждый год. К сожалению, в 2020 и в 2021 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса и ужесточения карантинных мер.
Ранее фестиваль фонтанов проходил на площадях Куксарой и Театральная, аллеи Университета, Амира Темура, а также на площадях, где установлены памятники Исламу Каримову, Алишеру Навои и Абдурахмону Джами. Также праздничные мероприятия традиционно проходят в Саду поэтов и у фонтанов возле Самаркандского вокзала.
Известно, что праздничные мероприятия пройдут по всей области.
Ежегодно 1 мая отмечается день Самаркандских фонтанов. Это событие стало традицией с 2015 года и с тех пор широко отмечается каждый год. К сожалению, в 2020 и в 2021 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса и ужесточения карантинных мер.
Ранее фестиваль фонтанов проходил на площадях Куксарой и Театральная, аллеи Университета, Амира Темура, а также на площадях, где установлены памятники Исламу Каримову, Алишеру Навои и Абдурахмону Джами. Также праздничные мероприятия традиционно проходят в Саду поэтов и у фонтанов возле Самаркандского вокзала.