https://uz.sputniknews.ru/20220430/v-samarkande-proydet-festival-fontanov-24301012.html

В Самарканде пройдет фестиваль фонтанов

В Самарканде пройдет фестиваль фонтанов

Праздничные мероприятия пройдут по всей области.

2022-04-30T18:30+0500

2022-04-30T18:30+0500

2022-04-30T18:30+0500

общество

самарканд

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В воскресенье в Самарканде состоится фестиваль фонтанов. В мероприятии примут участие сотрудники областного филиала государственного учреждения "Узбекконцерт", центра "Баркамол авлод", городских и районных детских музыкальных и художественных школ, Самаркандской специализированной школы искусств и общеобразовательных школ, а также творческих коллективов.Известно, что праздничные мероприятия пройдут по всей области.Ежегодно 1 мая отмечается день Самаркандских фонтанов. Это событие стало традицией с 2015 года и с тех пор широко отмечается каждый год. К сожалению, в 2020 и в 2021 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса и ужесточения карантинных мер.Ранее фестиваль фонтанов проходил на площадях Куксарой и Театральная, аллеи Университета, Амира Темура, а также на площадях, где установлены памятники Исламу Каримову, Алишеру Навои и Абдурахмону Джами. Также праздничные мероприятия традиционно проходят в Саду поэтов и у фонтанов возле Самаркандского вокзала.

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самарканд, фестиваль