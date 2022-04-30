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https://uz.sputniknews.ru/20220430/v-samarkande-proydet-festival-fontanov-24301012.html
В Самарканде пройдет фестиваль фонтанов
В Самарканде пройдет фестиваль фонтанов
Праздничные мероприятия пройдут по всей области.
2022-04-30T18:30+0500
2022-04-30T18:30+0500
общество
самарканд
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В воскресенье в Самарканде состоится фестиваль фонтанов. В мероприятии примут участие сотрудники областного филиала государственного учреждения "Узбекконцерт", центра "Баркамол авлод", городских и районных детских музыкальных и художественных школ, Самаркандской специализированной школы искусств и общеобразовательных школ, а также творческих коллективов.Известно, что праздничные мероприятия пройдут по всей области.Ежегодно 1 мая отмечается день Самаркандских фонтанов. Это событие стало традицией с 2015 года и с тех пор широко отмечается каждый год. К сожалению, в 2020 и в 2021 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса и ужесточения карантинных мер.Ранее фестиваль фонтанов проходил на площадях Куксарой и Театральная, аллеи Университета, Амира Темура, а также на площадях, где установлены памятники Исламу Каримову, Алишеру Навои и Абдурахмону Джами. Также праздничные мероприятия традиционно проходят в Саду поэтов и у фонтанов возле Самаркандского вокзала.
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самарканд, фестиваль

В Самарканде пройдет фестиваль фонтанов

18:30 30.04.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровФонтан на площади Мустакиллик - островок рая и радости для детей и их родителей
Фонтан на площади Мустакиллик - островок рая и радости для детей и их родителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Праздничные мероприятия пройдут по всей области.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В воскресенье в Самарканде состоится фестиваль фонтанов. В мероприятии примут участие сотрудники областного филиала государственного учреждения "Узбекконцерт", центра "Баркамол авлод", городских и районных детских музыкальных и художественных школ, Самаркандской специализированной школы искусств и общеобразовательных школ, а также творческих коллективов.

Известно, что праздничные мероприятия пройдут по всей области.

Ежегодно 1 мая отмечается день Самаркандских фонтанов. Это событие стало традицией с 2015 года и с тех пор широко отмечается каждый год. К сожалению, в 2020 и в 2021 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса и ужесточения карантинных мер.

Ранее фестиваль фонтанов проходил на площадях Куксарой и Театральная, аллеи Университета, Амира Темура, а также на площадях, где установлены памятники Исламу Каримову, Алишеру Навои и Абдурахмону Джами. Также праздничные мероприятия традиционно проходят в Саду поэтов и у фонтанов возле Самаркандского вокзала.
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