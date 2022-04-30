https://uz.sputniknews.ru/20220430/v-uzbekistane-s-1-maya-uvelichat-razmer-pensiy-i-posobiy--24299312.html

В Узбекистане с 1 мая увеличат размер пенсий и пособий

В Узбекистане с 1 мая увеличат размер пенсий и пособий

Социальные выплаты будут проиндексированы с учетом инфляции.

2022-04-30T16:02+0500

2022-04-30T16:02+0500

2022-04-30T16:02+0500

общество

узбекистан

пенсия

пособие

выплата

индексация

инфляция

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по материальной поддержке населения, нуждающегося в социальной защите". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Известно, что с 1 мая 2022 года размер пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца будет увеличен на 12%. При этом базовая величина исчисления пенсии составит 324 тыс. сумов, а минимальный размер пенсии по возрасту — 633 тыс. сумов.Также сообщается, что размер пособий по инвалидности, выплачиваемых нетрудоспособным гражданам, а также пособий по инвалидности с детства составит 698 тыс. сумовПомимо прочего, с 1 мая власти поднимут размер пособий престарелым, не имеющим необходимого стажа работы. Сумма возрастет с 440 до 500 тыс. сумов в месяц.Минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты вырастет с 400 до 500 тыс. сумов в месяц, а размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по потере кормильца также увеличится с 400 до 500 тыс. сумов.Кроме этого, в честь 9 мая ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и блокадники Ленинграда получат по 15 млн. сумов.По данным Внебюджетного пенсионного фонда общая численность пенсионеров в Узбекистане по состоянию на 1 апреля 2022 года -4 млн 100 тыс. человек, 56,3% из них это женщины.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, пенсия, пособие, выплата, индексация, инфляция