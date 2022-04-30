https://uz.sputniknews.ru/20220430/video-tashkentskie-kuranty-otmechayut-75-letie-24302731.html

Видео: ташкентские куранты отмечают 75-летие

Видео: ташкентские куранты отмечают 75-летие

Ташкентские куранты – одно из культовых мест и символ Ташкента. Сегодня, 30 апреля столичная башня с часами отмечает 75-летие. Кто подарил куранты Ташкенту и почему часы остановились лишь раз за свою историю – в нашем видео.

2022-04-30T21:15+0500

2022-04-30T21:15+0500

2022-04-30T21:15+0500

культура

ташкент

часы

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Подарок полка ТашкентуКак рассказал корреспонденту Sputnik писатель, журналист и краевед Владимир Фетисов, куранты подарил городу часовщик Ишия Абрамович Айзенштейн. В 1941 году он, как и многие узбекистанцы, ушел на фронт. Айзенштейн вспомнил о своей мечте и уговорил группу саперов, работающих возле ратуши, отдать ему механизм. После долгих уговоров офицер, командующий взрывными работами, посоветовал Айзенштейну обратиться к военному коменданту города. О желании скромного часовщика узнали в полку. Первый ташкентский небоскребПосле возвращения с фронта Ишия Айзенштейн принялся воплощать свою мечту в жизнь. Он обошел десятки официальных учреждений, добиваясь разрешения на строительство башни с часами в самом сердце Ташкента. И вот, наконец, идею одобрили. Городские власти объявили творческий конкурс на проект архитектурного сооружения.Совсем скоро тридцатиметровые куранты украсили центр Ташкента. В 1947 году и еще несколько лет после они были самым высоким зданием столицы. Героям посвящается…Впервые Ташкент услышал бой курантов 30 апреля 1947 года. Малиновый звон разнесся над городом, но это был пробный "запуск" часов. Официально и торжественно ташкентские куранты открыли 9 мая этого же года. По задумке создателей, башня с часами была памятникам воинам-узбекистанцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной Войны. Как утверждает Владимир Фетисов, изначально в планах было украсить башню орденом Победы, скульптурой воина-освободителя и бронзовыми барельефами. Но в итоге фасад курантов украсили мемориальная доска с именами узбекистанцев — Героев Советского Союза и мраморная памятная табличка с именами создателей - Айзенштейна и Мухамедшина.К слову, Айзенштейн до самой смерти был бессменным смотрителем курантов. За 75 лет часы остановились лишь один раз – 26 апреля 1966 года. От сильного подземного толчка часовой механизм упал. Но куранты быстро починили. С тех пор они работают без перебоев и до сих пор показывают самое точное столичное время.17:22

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