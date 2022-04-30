https://uz.sputniknews.ru/20220430/video-tashkentskie-kuranty-otmechayut-75-letie-24302731.html
Видео: ташкентские куранты отмечают 75-летие
Видео: ташкентские куранты отмечают 75-летие
Ташкентские куранты – одно из культовых мест и символ Ташкента. Сегодня, 30 апреля столичная башня с часами отмечает 75-летие. Кто подарил куранты Ташкенту и почему часы остановились лишь раз за свою историю – в нашем видео.
2022-04-30T21:15+0500
2022-04-30T21:15+0500
2022-04-30T21:15+0500
культура
ташкент
часы
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Подарок полка ТашкентуКак рассказал корреспонденту Sputnik писатель, журналист и краевед Владимир Фетисов, куранты подарил городу часовщик Ишия Абрамович Айзенштейн. В 1941 году он, как и многие узбекистанцы, ушел на фронт. Айзенштейн вспомнил о своей мечте и уговорил группу саперов, работающих возле ратуши, отдать ему механизм. После долгих уговоров офицер, командующий взрывными работами, посоветовал Айзенштейну обратиться к военному коменданту города. О желании скромного часовщика узнали в полку. Первый ташкентский небоскребПосле возвращения с фронта Ишия Айзенштейн принялся воплощать свою мечту в жизнь. Он обошел десятки официальных учреждений, добиваясь разрешения на строительство башни с часами в самом сердце Ташкента. И вот, наконец, идею одобрили. Городские власти объявили творческий конкурс на проект архитектурного сооружения.Совсем скоро тридцатиметровые куранты украсили центр Ташкента. В 1947 году и еще несколько лет после они были самым высоким зданием столицы. Героям посвящается…Впервые Ташкент услышал бой курантов 30 апреля 1947 года. Малиновый звон разнесся над городом, но это был пробный "запуск" часов. Официально и торжественно ташкентские куранты открыли 9 мая этого же года. По задумке создателей, башня с часами была памятникам воинам-узбекистанцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной Войны. Как утверждает Владимир Фетисов, изначально в планах было украсить башню орденом Победы, скульптурой воина-освободителя и бронзовыми барельефами. Но в итоге фасад курантов украсили мемориальная доска с именами узбекистанцев — Героев Советского Союза и мраморная памятная табличка с именами создателей - Айзенштейна и Мухамедшина.К слову, Айзенштейн до самой смерти был бессменным смотрителем курантов. За 75 лет часы остановились лишь один раз – 26 апреля 1966 года. От сильного подземного толчка часовой механизм упал. Но куранты быстро починили. С тех пор они работают без перебоев и до сих пор показывают самое точное столичное время.17:22
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ташкент, часы, видео
Видео: ташкентские куранты отмечают 75-летие
Ташкентские куранты – одно из культовых мест и символ Ташкента. Сегодня, 30 апреля столичная башня с часами отмечает 75-летие. Кто подарил куранты Ташкенту и почему часы остановились лишь раз за свою историю – в нашем видео.
Подарок полка Ташкенту
Как рассказал корреспонденту Sputnik писатель, журналист и краевед Владимир Фетисов, куранты подарил городу часовщик Ишия Абрамович Айзенштейн. В 1941 году он, как и многие узбекистанцы, ушел на фронт.
"Победную весну Айзенштейн встретил в Восточной Пруссии. Однажды он увидел развалины здания городской ратуши. Рядом валялся часовой механизм", - рассказывает Владимир Фетисов.
Айзенштейн вспомнил о своей мечте и уговорил группу саперов, работающих возле ратуши, отдать ему механизм. После долгих уговоров офицер, командующий взрывными работами, посоветовал Айзенштейну обратиться к военному коменданту города. О желании скромного часовщика узнали в полку.
"Было решено отдать часы в качестве подарка полка Ташкенту. И уже в скором времени часовой механизм в нескольких ящиках отправился эшелоном к своему будущему дому", - говорит Владимир Фетисов.
Первый ташкентский небоскреб
После возвращения с фронта Ишия Айзенштейн принялся воплощать свою мечту в жизнь. Он обошел десятки официальных учреждений, добиваясь разрешения на строительство башни с часами в самом сердце Ташкента. И вот, наконец, идею одобрили. Городские власти объявили творческий конкурс на проект архитектурного сооружения.
"Конкурс выиграл архитектор Адгам Мухамедшин и инженер Владимир Левченко. В проектировании и строительстве курантов участвовал и сам Айзенштейн. Художественное оформление башни доверили бригаде, которую возглавил известный резчик по ганчу, почетный член Академии наук Узбекистана Усто Ширин Myрадов", - рассказывает Владимир Фетисов.
Совсем скоро тридцатиметровые куранты украсили центр Ташкента. В 1947 году и еще несколько лет после они были самым высоким зданием столицы.
Героям посвящается…
Впервые Ташкент услышал бой курантов 30 апреля 1947 года. Малиновый звон разнесся над городом, но это был пробный "запуск" часов. Официально и торжественно ташкентские куранты открыли 9 мая этого же года. По задумке создателей, башня с часами была памятникам воинам-узбекистанцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной Войны.
Как утверждает Владимир Фетисов, изначально в планах было украсить башню орденом Победы, скульптурой воина-освободителя и бронзовыми барельефами. Но в итоге фасад курантов украсили мемориальная доска с именами узбекистанцев — Героев Советского Союза и мраморная памятная табличка с именами создателей - Айзенштейна и Мухамедшина.
К слову, Айзенштейн до самой смерти был бессменным смотрителем курантов. За 75 лет часы остановились лишь один раз – 26 апреля 1966 года. От сильного подземного толчка часовой механизм упал. Но куранты быстро починили. С тех пор они работают без перебоев и до сих пор показывают самое точное столичное время.17:22