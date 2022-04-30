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https://uz.sputniknews.ru/20220430/xokim-tashkenta-predlojil-sozdat-poligon-dlya-drifta-i-avtogonok-24298626.html
Артыкходжаев предложил создать полигон для дрифта и автогонок
Артыкходжаев предложил создать полигон для дрифта и автогонок
Хоким Ташкента распорядился рассмотреть вопрос о создании специального места для гонок.
2022-04-30T14:17+0500
2022-04-30T14:53+0500
общество
хоким
ташкент
автогонки
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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Глава Ташкента предложил построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно проводить международные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Данное предложение он выдвинул на сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов.Хоким Ташкента отметил, что в последнее время данный вид развлечений очень популярен среди молодежи, и что властям не следует запрещать такие молодежные увлечения, а, напротив, необходимо сосредоточиться на создании необходимых для этого условий.По мнению Артыкходжаева, такое решение не только предотвратит проведение гонок на дорогах Ташкента, но также приведет к увеличению потока туристов.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу привлечь в столицу еще один миллион туристов.Для этого власти столицы запустят специальную программу для туристов "пакет услуг на $1 тыс.".В ее рамках будут созданы определенные объекты туристической инфраструктуры, в том числе современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки, минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц.Помимо прочего, планируется проведение живых концертов в ресторанах и отелях, общественных местах столицы, шоу под открытым небом, включая танцевальные и музыкальные программы, гастрономические и оперные фестивали, а также фестивали цветов и мороженого.
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хоким, ташкент, автогонки

Артыкходжаев предложил создать полигон для дрифта и автогонок

14:17 30.04.2022 (обновлено: 14:53 30.04.2022)
© Sputnik / Georgiy ZimarevФестиваль автоспорта OZ Drift Show в Краснодарском крае
Фестиваль автоспорта OZ Drift Show в Краснодарском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2022
© Sputnik / Georgiy Zimarev
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Хоким Ташкента поручил рассмотреть вопрос о создании специального места для гонок.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Глава Ташкента предложил построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно проводить международные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Данное предложение он выдвинул на сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов.
Хоким Ташкента отметил, что в последнее время данный вид развлечений очень популярен среди молодежи, и что властям не следует запрещать такие молодежные увлечения, а, напротив, необходимо сосредоточиться на создании необходимых для этого условий.
По мнению Артыкходжаева, такое решение не только предотвратит проведение гонок на дорогах Ташкента, но также приведет к увеличению потока туристов.
"При необходимости мы построим для них полигон и организуем международные спортивные состязания. Это привлечет туристов, а также предотвратит гонки и дрифт на дорогах города", - отметил хоким столицы.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу привлечь в столицу еще один миллион туристов.
Для этого власти столицы запустят специальную программу для туристов "пакет услуг на $1 тыс.".
В ее рамках будут созданы определенные объекты туристической инфраструктуры, в том числе современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки, минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц.
Помимо прочего, планируется проведение живых концертов в ресторанах и отелях, общественных местах столицы, шоу под открытым небом, включая танцевальные и музыкальные программы, гастрономические и оперные фестивали, а также фестивали цветов и мороженого.
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