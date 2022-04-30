https://uz.sputniknews.ru/20220430/xokim-tashkenta-predlojil-sozdat-poligon-dlya-drifta-i-avtogonok-24298626.html

Артыкходжаев предложил создать полигон для дрифта и автогонок

Артыкходжаев предложил создать полигон для дрифта и автогонок

Хоким Ташкента распорядился рассмотреть вопрос о создании специального места для гонок.

2022-04-30T14:17+0500

2022-04-30T14:17+0500

2022-04-30T14:53+0500

общество

хоким

ташкент

автогонки

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Глава Ташкента предложил построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно проводить международные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Данное предложение он выдвинул на сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов.Хоким Ташкента отметил, что в последнее время данный вид развлечений очень популярен среди молодежи, и что властям не следует запрещать такие молодежные увлечения, а, напротив, необходимо сосредоточиться на создании необходимых для этого условий.По мнению Артыкходжаева, такое решение не только предотвратит проведение гонок на дорогах Ташкента, но также приведет к увеличению потока туристов.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу привлечь в столицу еще один миллион туристов.Для этого власти столицы запустят специальную программу для туристов "пакет услуг на $1 тыс.".В ее рамках будут созданы определенные объекты туристической инфраструктуры, в том числе современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки, минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц.Помимо прочего, планируется проведение живых концертов в ресторанах и отелях, общественных местах столицы, шоу под открытым небом, включая танцевальные и музыкальные программы, гастрономические и оперные фестивали, а также фестивали цветов и мороженого.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хоким, ташкент, автогонки