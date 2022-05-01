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Культовые сцены: топ-10 самых известных танцев из фильмов — фото
Культовые сцены: топ-10 самых известных танцев из фильмов — фото
Некоторые танцевальные моменты из фильмов стали по-настоящему легендарными. Вспоминаем в фотоленте Sputnik лучшие из лучших.
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В списке оказались фильмы, которые полюбились и старшему, и младшему поколению. При этом жанры абсолютно разные: драмы, комедии, триллеры, мюзиклы и другие.
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фото, фильмы

Культовые сцены: топ-10 самых известных танцев из фильмов — фото

22:03 01.05.2022
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Некоторые танцевальные моменты из фильмов стали по-настоящему легендарными. Вспоминаем в фотоленте Sputnik лучшие из лучших.
В списке оказались фильмы, которые полюбились и старшему, и младшему поколению. При этом жанры абсолютно разные: драмы, комедии, триллеры, мюзиклы и другие.
© Foto : Black Label Media (2016) Кадр из фильма "Ла-ла Ленд".
Кадр из фильма Ла-ла Ленд - Sputnik Узбекистан
1/10
© Foto : Black Label Media (2016)
Кадр из фильма "Ла-ла Ленд".
© Foto : Capital Film (1980)

Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого". Сцена с виноградом стала настоящей классикой.

Адриано Челентано в фильме &quot;Укрощение строптивого&quot;. Сцена с виноградом стала настоящей классикой. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Capital Film (1980)

Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого". Сцена с виноградом стала настоящей классикой.

© Foto : 20th Century Fox Film Corporation (1997)

Кадр из фильма "Титаник": энергичный танец Джека Доусона и Розы Дьюитт Бьюкейтер не оставил поклонников равнодушными.

Кадр из фильма &quot;Титаник&quot;: энергичный танец Джека Доусона и Розы Дьюитт Бьюкейтер не оставил поклонников равнодушными. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : 20th Century Fox Film Corporation (1997)

Кадр из фильма "Титаник": энергичный танец Джека Доусона и Розы Дьюитт Бьюкейтер не оставил поклонников равнодушными.

© Foto : Vestron Pictures 1987

Кадр из фильма "Грязные танцы". Этот фильм показывает, какой страстной бывает любовь к танцам и людям.

Кадр из фильма &quot;Грязные танцы&quot;. Этот фильм показывает, какой страстной бывает любовь к танцам и людям. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Vestron Pictures 1987

Кадр из фильма "Грязные танцы". Этот фильм показывает, какой страстной бывает любовь к танцам и людям.

© Foto : Miramax (1994)

Кадр из фильма "Криминальное чтиво". Твист в исполнении героев Умы Турман и Джона Траволты — одна из самых культовых сцен кино и просто незабываемый поп-культурный образ.

Кадр из фильма &quot;Криминальное чтиво&quot;. Твист в исполнении героев Умы Турман и Джона Траволты — одна из самых культовых сцен кино и просто незабываемый поп-культурный образ. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Miramax (1994)

Кадр из фильма "Криминальное чтиво". Твист в исполнении героев Умы Турман и Джона Траволты — одна из самых культовых сцен кино и просто незабываемый поп-культурный образ.

© Foto : New Line Cinema (1994)

Кадра из фильма "Маска". Зрителю показывают, как может измениться жизнь, если поверить в себя. И в танце ярче всего проявляется сущность новой личности главного героя — хитрого озорника Локи.

Кадра из фильма &quot;Маска&quot;. Зрителю показывают, как может измениться жизнь, если поверить в себя. И в танце ярче всего проявляется сущность новой личности главного героя — хитрого озорника Локи. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Foto : New Line Cinema (1994)

Кадра из фильма "Маска". Зрителю показывают, как может измениться жизнь, если поверить в себя. И в танце ярче всего проявляется сущность новой личности главного героя — хитрого озорника Локи.

© Foto : MGM (1952)

Кадр из фильма "Поющие под дождем". Классический американский мюзикл, рассказывающий "автобиографическую" историю Голливуда об эпохе перехода от немого к звуковому кино. Прошло уже несколько десятков лет, а сцена все так же заряжает позитивом и любовью к жизни.

Кадр из фильма &quot;Поющие под дождем&quot;. Классический американский мюзикл, рассказывающий &quot;автобиографическую&quot; историю Голливуда об эпохе перехода от немого к звуковому кино. Прошло уже несколько десятков лет, а сцена все так же заряжает позитивом и любовью к жизни. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Foto : MGM (1952)

Кадр из фильма "Поющие под дождем". Классический американский мюзикл, рассказывающий "автобиографическую" историю Голливуда об эпохе перехода от немого к звуковому кино. Прошло уже несколько десятков лет, а сцена все так же заряжает позитивом и любовью к жизни.

© Foto : Cinema Concern Mosfilm (1975)

Куда без советского кино! Кадр из фильма "Афоня" (1975).

Куда без советского кино! Кадр из фильма &quot;Афоня&quot; (1975). - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Cinema Concern Mosfilm (1975)

Куда без советского кино! Кадр из фильма "Афоня" (1975).

© Foto : TF1 Films Production (2011)

Кадр из фильма "1+1". То, как герой Дрисс своим танцем развеселил гостей вечеринки Филиппа, до сих пор поражает.

Кадр из фильма &quot;1+1&quot;. То, как герой Дрисс своим танцем развеселил гостей вечеринки Филиппа, до сих пор поражает. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : TF1 Films Production (2011)

Кадр из фильма "1+1". То, как герой Дрисс своим танцем развеселил гостей вечеринки Филиппа, до сих пор поражает.

© Foto : Touchstone Pictures (2006)

Кадр из фильма "Шаг вперед". Зрители просто сходили с ума от плавных движений Ченнинга Татума и Дженны Дуан, которые сыграли главные роли в киноленте.

Кадр из фильма &quot;Шаг вперед&quot;. Зрители просто сходили с ума от плавных движений Ченнинга Татума и Дженны Дуан, которые сыграли главные роли в киноленте. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Touchstone Pictures (2006)

Кадр из фильма "Шаг вперед". Зрители просто сходили с ума от плавных движений Ченнинга Татума и Дженны Дуан, которые сыграли главные роли в киноленте.

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