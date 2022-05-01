Культовые сцены: топ-10 самых известных танцев из фильмов — фото
Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого". Сцена с виноградом стала настоящей классикой.
Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого". Сцена с виноградом стала настоящей классикой.
Кадр из фильма "Титаник": энергичный танец Джека Доусона и Розы Дьюитт Бьюкейтер не оставил поклонников равнодушными.
Кадр из фильма "Титаник": энергичный танец Джека Доусона и Розы Дьюитт Бьюкейтер не оставил поклонников равнодушными.
Кадр из фильма "Грязные танцы". Этот фильм показывает, какой страстной бывает любовь к танцам и людям.
Кадр из фильма "Грязные танцы". Этот фильм показывает, какой страстной бывает любовь к танцам и людям.
Кадр из фильма "Криминальное чтиво". Твист в исполнении героев Умы Турман и Джона Траволты — одна из самых культовых сцен кино и просто незабываемый поп-культурный образ.
Кадр из фильма "Криминальное чтиво". Твист в исполнении героев Умы Турман и Джона Траволты — одна из самых культовых сцен кино и просто незабываемый поп-культурный образ.
Кадра из фильма "Маска". Зрителю показывают, как может измениться жизнь, если поверить в себя. И в танце ярче всего проявляется сущность новой личности главного героя — хитрого озорника Локи.
Кадра из фильма "Маска". Зрителю показывают, как может измениться жизнь, если поверить в себя. И в танце ярче всего проявляется сущность новой личности главного героя — хитрого озорника Локи.
Кадр из фильма "Поющие под дождем". Классический американский мюзикл, рассказывающий "автобиографическую" историю Голливуда об эпохе перехода от немого к звуковому кино. Прошло уже несколько десятков лет, а сцена все так же заряжает позитивом и любовью к жизни.
Кадр из фильма "Поющие под дождем". Классический американский мюзикл, рассказывающий "автобиографическую" историю Голливуда об эпохе перехода от немого к звуковому кино. Прошло уже несколько десятков лет, а сцена все так же заряжает позитивом и любовью к жизни.
Куда без советского кино! Кадр из фильма "Афоня" (1975).
Кадр из фильма "1+1". То, как герой Дрисс своим танцем развеселил гостей вечеринки Филиппа, до сих пор поражает.
Кадр из фильма "1+1". То, как герой Дрисс своим танцем развеселил гостей вечеринки Филиппа, до сих пор поражает.
Кадр из фильма "Шаг вперед". Зрители просто сходили с ума от плавных движений Ченнинга Татума и Дженны Дуан, которые сыграли главные роли в киноленте.
Кадр из фильма "Шаг вперед". Зрители просто сходили с ума от плавных движений Ченнинга Татума и Дженны Дуан, которые сыграли главные роли в киноленте.