Культовые сцены: топ-10 самых известных танцев из фильмов — фото

Кадр из фильма "Поющие под дождем". Классический американский мюзикл, рассказывающий "автобиографическую" историю Голливуда об эпохе перехода от немого к звуковому кино. Прошло уже несколько десятков лет, а сцена все так же заряжает позитивом и любовью к жизни.