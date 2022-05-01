https://uz.sputniknews.ru/20220501/chetyrex-medvejat-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-rossii-v-uzbekistan--video-24307030.html

Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из России в Узбекистан — видео

Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из России в Узбекистан — видео

Мохнатых пассажиров — Зиту, Гиту, Чука и Гека везли прямо в салоне автомобиля, в клетках.

2022-05-01T10:57+0500

2022-05-01T10:57+0500

2022-05-01T10:57+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России в Узбекистан четырех бурых медвежат, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.Животным всего по два месяца. В документах указаны имена — Зита, Гита, Чук и Гек. Медвежат обнаружили в клетках в салоне авто.У водителя отсутствовали разрешения Росприроднадзора на вывоз с территории России зверей.Бурый медведь входит в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.Сейчас Зита, Гита, Чук и Гек находятся в безопасности, а таможенники устанавливают обстоятельства их "переезда".

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