https://uz.sputniknews.ru/20220501/chetyrex-medvejat-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-rossii-v-uzbekistan--video-24307030.html
Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из России в Узбекистан — видео
Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из России в Узбекистан — видео
Мохнатых пассажиров — Зиту, Гиту, Чука и Гека везли прямо в салоне автомобиля, в клетках.
2022-05-01T10:57+0500
2022-05-01T10:57+0500
2022-05-01T10:57+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России в Узбекистан четырех бурых медвежат, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.Животным всего по два месяца. В документах указаны имена — Зита, Гита, Чук и Гек. Медвежат обнаружили в клетках в салоне авто.У водителя отсутствовали разрешения Росприроднадзора на вывоз с территории России зверей.Бурый медведь входит в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.Сейчас Зита, Гита, Чук и Гек находятся в безопасности, а таможенники устанавливают обстоятельства их "переезда".
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узбекистан
Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из России в Узбекистан — видео
Мохнатых пассажиров — Зиту, Гиту, Чука и Гека — везли прямо в салоне автомобиля в клетках.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России в Узбекистан четырех бурых медвежат, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.
Животным всего по два месяца. В документах указаны имена — Зита, Гита, Чук и Гек. Медвежат обнаружили в клетках в салоне авто.
У водителя отсутствовали разрешения Росприроднадзора на вывоз с территории России зверей.
Бурый медведь входит в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
"По документам медвежата были подарены сызранским предпринимателем гражданину Узбекистана. Со слов водителя, их везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк", — отметили в таможне.
Сейчас Зита, Гита, Чук и Гек находятся в безопасности, а таможенники устанавливают обстоятельства их "переезда".