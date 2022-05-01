https://uz.sputniknews.ru/20220501/esli-ot-pogody-bolit-golova-kak-borotsya-s-meteozavisimostyu-23771103.html

Если от погоды болит голова: как бороться с метеозависимостью

Если от погоды болит голова: как бороться с метеозависимостью

Погода меняется - и у вас снова болит голова, поднимается давление, упадок сил? Почему возникает метеозависимость и как с ней справиться - в нашем материале.

2022-05-01T23:05+0500

2022-05-01T23:05+0500

2022-05-01T16:04+0500

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Часто при смене погоды у людей возникают мигрени, обостряются хронические заболевания. Почему возникает метеозависимость, кто к этому склонен и как избежать неприятных последствий, в интервью РИА Новости рассказала доцент кафедры терапии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Наталья Семененко .Одни ученые считают, что это реакция вегетативной нервной системы, другие указывают на дефицит различных химических медиаторов в организме, гормонов, таких как серотонин (определяет настроение) и мелатонин (регулирует сон).Виновата не смена температуры, а целый комплекс факторов — перепады атмосферного давления, температуры, влажности."Тогда организм перестраивается, включается вегетативная нервная система, гормоны-медиаторы. Эффект разный: у одних скачет давление, возникает спазм сосудов, отсюда головные боли. У других — отек суставов", — отмечает врач.Многие ученые пытаются найти связь между погодой и болезнями, но результаты не так однозначны. К примеру, в США исследователи анализировали миллионы обращений пожилых людей по поводу ревматоидных болей, но с дождливой погодой взаимосвязи так и не нашли. Еще одна важная причина метеозависимости — психосоматика или самовнушение. "Человек себя настраивает: раз погода меняется, значит, у меня заболит голова. С этим бороться очень трудно. Тут нужен скорее психолог", — констатирует врач.К такому же выводу пришли и ученые из Японии, проанализировав 16 тысяч случаев метеозависимости. Жалобы пациентов соответствовали уже существующим диагнозам, но больные были склонны преувеличивать недомогание, недооценивать свои возможности, поддаваться панике. Следовательно, для борьбы с метеозависимостью нужен целый комплекс физиологических процедур и психологической помощи, заключили исследователи.Читайте также:Терапевт рассказал, почему люди болеют ранней весной

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