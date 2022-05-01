https://uz.sputniknews.ru/20220501/v-gdanske-poyavitsya-vitrina-posvyaschennaya-podvigu-sabira-raximova-24303283.html
В Гданьске появится витрина, посвященная подвигу Сабира Рахимова
В Гданьске появится витрина, посвященная подвигу Сабира Рахимова
В экспозиции будут представлены личные вещи Рахимова, а также подробное описание его подвига.
2022-05-01T09:01+0500
2022-05-01T09:01+0500
2022-05-01T09:07+0500
общество
сабир рахимов
подвиг
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Польше в музее Второй мировой войны в Гданьске появится витрина, посвященная подвигу Сабира Рахимова.Соответствующий меморандум между Узбекистаном и Польшей уже был подписан. Об этом в рамках международной научно-практической конференции, прошедшей в Ташкенте, рассказал ведущий специалист Музея славы Джумобой Насиров. Как известно, Герой Советского Союза Сабир Рахимов погиб при освобождении польского города Гданьск, который раньше носил название Данциг: он получил смертельное ранение осколком снаряда в голову.Похоронен в столице Узбекистана — Ташкенте, в парке имени Кафанова.За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года гвардии генерал-майору Рахимову Сабиру присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).Сообщается, что в экспозиции будут представлены личные вещи Рахимова, а также подробное описание его подвига.
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сабир рахимов, подвиг
В Гданьске появится витрина, посвященная подвигу Сабира Рахимова
09:01 01.05.2022 (обновлено: 09:07 01.05.2022)
В экспозиции будут представлены личные вещи Рахимова, а также подробное описание его подвига.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Польше в музее Второй мировой войны в Гданьске появится витрина, посвященная подвигу Сабира Рахимова.
Соответствующий меморандум между Узбекистаном и Польшей уже был подписан. Об этом в рамках международной научно-практической конференции, прошедшей в Ташкенте, рассказал ведущий специалист Музея славы Джумобой Насиров.
Как известно, Герой Советского Союза Сабир Рахимов погиб при освобождении польского города Гданьск, который раньше носил название Данциг: он получил смертельное ранение осколком снаряда в голову.
Похоронен в столице Узбекистана — Ташкенте, в парке имени Кафанова.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года гвардии генерал-майору Рахимову Сабиру присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Сообщается, что в экспозиции будут представлены личные вещи Рахимова, а также подробное описание его подвига.