https://uz.sputniknews.ru/20220501/v-gdanske-poyavitsya-vitrina-posvyaschennaya-podvigu-sabira-raximova-24303283.html

В Гданьске появится витрина, посвященная подвигу Сабира Рахимова

В Гданьске появится витрина, посвященная подвигу Сабира Рахимова

В экспозиции будут представлены личные вещи Рахимова, а также подробное описание его подвига.

2022-05-01T09:01+0500

2022-05-01T09:01+0500

2022-05-01T09:07+0500

общество

сабир рахимов

подвиг

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Польше в музее Второй мировой войны в Гданьске появится витрина, посвященная подвигу Сабира Рахимова.Соответствующий меморандум между Узбекистаном и Польшей уже был подписан. Об этом в рамках международной научно-практической конференции, прошедшей в Ташкенте, рассказал ведущий специалист Музея славы Джумобой Насиров. Как известно, Герой Советского Союза Сабир Рахимов погиб при освобождении польского города Гданьск, который раньше носил название Данциг: он получил смертельное ранение осколком снаряда в голову.Похоронен в столице Узбекистана — Ташкенте, в парке имени Кафанова.За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года гвардии генерал-майору Рахимову Сабиру присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).Сообщается, что в экспозиции будут представлены личные вещи Рахимова, а также подробное описание его подвига.

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сабир рахимов, подвиг