https://uz.sputniknews.ru/20220501/video-dlya-chego-uzbekistanu-nujna-markirovka-tovarov--ekspert-24223569.html

Видео: для чего Узбекистану нужна маркировка товаров – эксперт

Видео: для чего Узбекистану нужна маркировка товаров – эксперт

Узбекистан уже запустил маркировку табачных изделий, пива и крепкого алкоголя. Каковы следующие шаги республики в борьбе с теневыми рынками, корреспонденту Sputnik рассказал Михаил Дубин.

2022-05-01T17:29+0500

2022-05-01T17:29+0500

2022-05-01T15:51+0500

видео

узбекистан

маркировка

алкоголь

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Незаконный оборот продукции сильно тормозит развитие промышленности, отбивает желание инвестировать и, наконец, сказывается на экономической безопасности государств. Поэтому Узбекистан внедряет систему цифровой маркировки товаров, сотрудничая с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).Свой стенд центр представил на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая сегодня открылась в Ташкенте. В частности, эксперты рассказали о новых возможностях системы "Честный знак". Это российская национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров.По словам председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина, это позволит повысить контроль над секторами экономики, а также улучшить эффективность борьбы с теневыми рынками.Что такое маркировка товаров и для чего она нужна? Маркировка – это цифровые коды, которые наносятся на товар, чтобы его можно было узнать и отследить.Таким образом, маркировка позволяет проследить движение каждого товара от производителя до потребителя. Не менее важно, что система помогает бороться с нелегальным оборотом товаров.Почему важно маркировать продукцию? Прежде всего, нелегальные товары могут нанести вред здоровью людей. Ведь очень сложно понять, кто именно стоит за производством нелегального товара. Это может быть что угодно. Например, некачественные сигареты, подделка лекарственных препаратов и молочной продукции, парфюмерия.Он также отметил, что в Узбекистане развитием маркировки занимается CRPT TURON, работающая в рамках ГЧП. Менее чем за полтора года компании удалось запустить маркировку табачных изделий, пива и крепкого алкоголя.Совсем недавно, 15 апреля, стартовала маркировка бытовой техники - Узбекистан здесь выступает первопроходцем, говорит Михаил Дубин. Дело в том, что маркировка этой товарной группы еще не вводилась ни в России, ни в странах ЕАЭС. На данный момент обсуждается также возможность маркировки в Узбекистане пищевых масел и газобаллонного оборудования. А это, как рассказал, Михаил Дубин, важные и часто подделываемые категории товаров.Подробнее о том, что центр развития перспективных технологий представляет на выставке и как развивается сотрудничество Узбекистана и России в этом направлении смотрите в интервью Sputnik.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, маркировка, алкоголь, видео