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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220501/vrachi-kakoy-produkt-zaschitit-ot-insulta-i-yadov-24303467.html
Врачи: какой продукт защитит от инсульта и ядов
Врачи: какой продукт защитит от инсульта и ядов
Грамотно составленный рацион питания сможет регулировать уровень холестерина в крови.
2022-05-01T08:00+0500
2022-05-01T08:00+0500
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Всего две-три ложки на завтрак кунжутной пасты "тахини" поможет понизить "вредный" холестерин и сократит риск сердечного приступа или инсульта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Turkiye.Полезное влияние на организм кунжутной пасте обеспечивают содержащиеся в ней антиоксиданты.Кроме того, тахини изобилует такими ценными микроэлементами, как кальций, жирные кислоты омега-3, антиоксиданты, белок, клетчатка, подчеркивают медики. Также кунжутная паста снабжает организм незаменимыми витаминами, влияет на циркуляцию крови, эффективно выводит из организма яды и токсины, резюмируют исследователи.
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врач, врачи

Врачи: какой продукт защитит от инсульта и ядов

08:00 01.05.2022
© Pixabay / AlexPro9500Кунжутная паста "тахини".
Кунжутная паста тахини. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2022
© Pixabay / AlexPro9500
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Грамотно составленный рацион питания сможет регулировать уровень холестерина в крови.
Всего две-три ложки на завтрак кунжутной пасты "тахини" поможет понизить "вредный" холестерин и сократит риск сердечного приступа или инсульта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Turkiye.
Полезное влияние на организм кунжутной пасте обеспечивают содержащиеся в ней антиоксиданты.
Кроме того, тахини изобилует такими ценными микроэлементами, как кальций, жирные кислоты омега-3, антиоксиданты, белок, клетчатка, подчеркивают медики.
Также кунжутная паста снабжает организм незаменимыми витаминами, влияет на циркуляцию крови, эффективно выводит из организма яды и токсины, резюмируют исследователи.
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