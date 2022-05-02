https://uz.sputniknews.ru/20220502/kak-musulmane-otmechayut-ramadan-xayit-v-moskve--foto-24327234.html

Как мусульмане отмечают Рамадан хайит в Москве — фото

Как мусульмане отмечают Рамадан хайит в Москве — фото

В этом году первый день Рамадан хайита выпал на 2 мая — понедельник. Как мусульмане отметили завершение поста в Москве, смотрите в фотоленте Sputnik.

2022-05-02T16:29+0500

2022-05-02T16:29+0500

2022-05-02T16:29+0500

фото

священный месяц рамадан

мусульмане

москва

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В этом году первый день Рамадан хайита выпал на 2 мая — понедельник. Как мусульмане отмечают завершение поста в Москве, смотрите в фотоленте Sputnik.

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священный месяц рамадан, мусульмане, москва, фото