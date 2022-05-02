https://uz.sputniknews.ru/20220502/kak-musulmane-otmechayut-ramadan-xayit-v-moskve--foto-24327234.html
Как мусульмане отмечают Рамадан хайит в Москве — фото
Как мусульмане отмечают Рамадан хайит в Москве — фото
В этом году первый день Рамадан хайита выпал на 2 мая — понедельник. Как мусульмане отметили завершение поста в Москве, смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-05-02T16:29+0500
2022-05-02T16:29+0500
2022-05-02T16:29+0500
фото
священный месяц рамадан
мусульмане
москва
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В этом году первый день Рамадан хайита выпал на 2 мая — понедельник. Как мусульмане отмечают завершение поста в Москве, смотрите в фотоленте Sputnik.
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священный месяц рамадан, мусульмане, москва, фото
Как мусульмане отмечают Рамадан хайит в Москве — фото
Рамадан хайит — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.
В этом году первый день Рамадан хайита выпал на 2 мая — понедельник. Как мусульмане отмечают завершение поста в Москве, смотрите в фотоленте Sputnik
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© Sputnik / Евгений Биятов
Согласно преданию, этот праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
Согласно преданию, этот праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
© Sputnik / Евгений Биятов
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Сперва в мечети читали молитву, после которой к верующим с праздничной проповедью обратился глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Сперва в мечети читали молитву, после которой к верующим с праздничной проповедью обратился глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
© Sputnik / Евгений Биятов
После этого верующие совершили праздничный намаз.
После этого верующие совершили праздничный намаз.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Время праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца).
Время праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца).
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить праздник в кругу близких.
После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить праздник в кругу близких.