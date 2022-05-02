https://uz.sputniknews.ru/20220502/medvejatam-kotoryx-nezakonno-vezli-v-uzbekistan-nashli-vremennyy-dom-24321768.html

Медвежатам, которых незаконно везли в Узбекистан, нашли временный дом

Медвежатам, которых незаконно везли в Узбекистан, нашли временный дом

Накануне двухмесячных медвежат в клетках пытались вывести в Узбекистан. Их обнаружили самарские таможенники.

2022-05-02T11:32+0500

2022-05-02T11:32+0500

2022-05-02T11:32+0500

общество

узбекистан

дом

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Четырем бурым медвежатам, которых обнаружили самарские таможенники, нашли временный дом.Двухмесячных малышей определили в филиал Росгорцирка в Оренбурге. Там зверей приняли на содержание и обеспечили всем необходимым.Напомним: накануне самарские таможенники обнаружили медвежат запертыми в тесных клетках в салоне автомобиля, который направлялся в сторону Узбекистана.У водителя не оказалось при себе разрешительных документов на вывоз животных. Медвежат, как отмечается, гражданину Узбекистану подарил сызранский предприниматель. По словам водителя, малышей везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.Медвежат зовут Гита, Зита, Чук и Гек. Их осмотрели ветеринары, провели вакцинацию, организовали кормление малышей по нормативам — каждые четыре часа. Специалистов консультирует дрессировщик, народный артист России Грант Ибрагимов, который более полувека работал с медведями.Сейчас таможенники устанавливают обстоятельства "переезда" медвежат.На время расследования животные будут находиться в Оренбургском цирке под присмотром профессионалов. Их жизнью и здоровью ничего не угрожает.Малыши чувствуют себя хорошо, играют и радуются жизни, отметил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

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