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Протесты против Пашиняна и жесткие задержания: что творится в Ереване — видео
Протесты против Пашиняна и жесткие задержания: что творится в Ереване — видео
Демонстранты требуют отставки властей из-за политики по Карабаху.
2022-05-02T13:31+0500
2022-05-02T13:31+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Армении сторонники оппозиции утром в понедельник возобновили масштабные акции протеста. Жители Еревана перекрыли центральные улицы города и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Задержания уже начались. Число участников акций протеста, доставленных в отделения полиции, выросло до 200, пишет Sputnik Армения. Отмечается, что недовольства среди граждан были вызваны несколькими резонансными заявлениями Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.Оппозиция проводит децентрализованные акции протеста с 25 апреля.
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Протесты против Пашиняна и жесткие задержания: что творится в Ереване — видео

13:31 02.05.2022
© Sputnik / Asatur YesayantsСтычки полиции и участников оппозиционного митинга во время второго дня акции неповиновения (2 мая 2022). Еревaн
Стычки полиции и участников оппозиционного митинга во время второго дня акции неповиновения (2 мая 2022). Еревaн - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Демонстранты требуют отставки властей из-за политики по Карабаху.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Армении сторонники оппозиции утром в понедельник возобновили масштабные акции протеста.
Жители Еревана перекрыли центральные улицы города и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Задержания уже начались. Число участников акций протеста, доставленных в отделения полиции, выросло до 200, пишет Sputnik Армения.
Отмечается, что недовольства среди граждан были вызваны несколькими резонансными заявлениями Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.
Оппозиция проводит децентрализованные акции протеста с 25 апреля.
© Sputnik / Asatur YesayantsАрест некоторых участников оппозиционного митинга во время второго дня акции неповиновения (2 мая 2022). Еревaн
Арест некоторых участников оппозиционного митинга во время второго дня акции неповиновения (2 мая 2022). Еревaн - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2022
Арест некоторых участников оппозиционного митинга во время второго дня акции неповиновения (2 мая 2022). Еревaн
© Sputnik / Asatur Yesayants
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