https://uz.sputniknews.ru/20220502/protesty-protiv-pashinyana-i-jestkie-zaderjaniya-chto-tvoritsya-v-erevane--video-24323738.html
Протесты против Пашиняна и жесткие задержания: что творится в Ереване — видео
Протесты против Пашиняна и жесткие задержания: что творится в Ереване — видео
Демонстранты требуют отставки властей из-за политики по Карабаху.
2022-05-02T13:31+0500
2022-05-02T13:31+0500
2022-05-02T13:31+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Армении сторонники оппозиции утром в понедельник возобновили масштабные акции протеста. Жители Еревана перекрыли центральные улицы города и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Задержания уже начались. Число участников акций протеста, доставленных в отделения полиции, выросло до 200, пишет Sputnik Армения. Отмечается, что недовольства среди граждан были вызваны несколькими резонансными заявлениями Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.Оппозиция проводит децентрализованные акции протеста с 25 апреля.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения
Протесты против Пашиняна и жесткие задержания: что творится в Ереване — видео
Демонстранты требуют отставки властей из-за политики по Карабаху.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Армении сторонники оппозиции утром в понедельник возобновили масштабные акции протеста.
Жители Еревана перекрыли центральные улицы города и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Задержания уже начались. Число участников акций протеста, доставленных в отделения полиции, выросло до 200, пишет
Sputnik Армения.
Отмечается, что недовольства среди граждан были вызваны несколькими резонансными заявлениями Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.
Оппозиция проводит децентрализованные акции протеста с 25 апреля.