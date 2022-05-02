https://uz.sputniknews.ru/20220502/protesty-protiv-pashinyana-i-jestkie-zaderjaniya-chto-tvoritsya-v-erevane--video-24323738.html

Протесты против Пашиняна и жесткие задержания: что творится в Ереване — видео

Протесты против Пашиняна и жесткие задержания: что творится в Ереване — видео

Демонстранты требуют отставки властей из-за политики по Карабаху.

2022-05-02T13:31+0500

2022-05-02T13:31+0500

2022-05-02T13:31+0500

в мире

армения

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Армении сторонники оппозиции утром в понедельник возобновили масштабные акции протеста. Жители Еревана перекрыли центральные улицы города и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Задержания уже начались. Число участников акций протеста, доставленных в отделения полиции, выросло до 200, пишет Sputnik Армения. Отмечается, что недовольства среди граждан были вызваны несколькими резонансными заявлениями Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.Оппозиция проводит децентрализованные акции протеста с 25 апреля.

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