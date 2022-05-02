https://uz.sputniknews.ru/20220502/uzbekistantsev-jdet-jara-do-40-v-mayskie-prazdniki-24323525.html

Узбекистанцев ждет жара до +40 в майские праздники

Узбекистанцев ждет жара до +40 в майские праздники

Жара до +40 и сильная гроза. Подробнее о предстоящей погоде — в материале.

2022-05-02T12:56+0500

2022-05-02T12:56+0500

2022-05-02T12:56+0500

общество

праздник

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на майских праздниках.В Каракалпакстане и Хорезмской области будет жарко: сперва столбики термометров поднимутся до +28, затем до +32. В четверг и пятницу ожидаются дожди и грозы.В Бухарской и Навоийской областях осадки выпадут только в четверг. Температура повысится сначала до +30, ближе к концу недели воздух прогреется до +35.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет жарче всего: в начале недели столбики термометров поднимутся до +35, к концу — до +40. Осадки возможны в четверг и пятницу. В эти же дни выпадут осадки и в нескольких других областях: в Андижанской, Наманганской и Ферганской. Температура в этих регионах поднимется максимум до +33.В горных районах Узбекистана в среду ожидается сильная гроза. Днем синоптики предсказывают +23.

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праздник, узгидромет