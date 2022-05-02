https://uz.sputniknews.ru/20220502/v-rossii-nashli-neobychnyy-almaz--foto-24324234.html
В России нашли необычный алмаз — фото
В России нашли необычный алмаз — фото
Чем он необычен и где именно обнаружили кристалл, читайте в материале.
2022-05-02T18:33+0500
2022-05-02T18:33+0500
2022-05-02T18:33+0500
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алмаз
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Архангельской области добыли необычный алмаз в форме облака. Его вес составляет 92,34 карата.Камень обнаружили на месторождении имени Ломоносова. Уникальность этого кристалла в том, что это сросток-облако из огромного числа алмазов различной формы, рассказал инженер-минералог Олег Бойко.Это второй крупнейший по своим размерам алмаз, найденный на этом месторождении. Вес самого крупного — 106,6 карата.Кристалл, впрочем, не планируют продавать. Его передадут в музей компании "Севералмаз", где уже представлено несколько интересных экспонатов: алмаз в форме футбольного мяча, добытый в 2018-м, а также кристалл-череп, который в художественной обработке напоминает короля ночи из "Игры престолов".
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MIA „Rosiya Segodnya“
алмаз
В России нашли необычный алмаз — фото
Он представляет собой сросток околоювелирного качества.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Архангельской области добыли необычный алмаз в форме облака. Его вес составляет 92,34 карата.
Камень обнаружили на месторождении имени Ломоносова.
Уникальность этого кристалла в том, что это сросток-облако из огромного числа алмазов различной формы, рассказал
инженер-минералог Олег Бойко.
Это второй крупнейший по своим размерам алмаз, найденный на этом месторождении. Вес самого крупного — 106,6 карата.
Кристалл, впрочем, не планируют продавать. Его передадут в музей компании "Севералмаз", где уже представлено несколько интересных экспонатов: алмаз в форме футбольного мяча, добытый в 2018-м, а также кристалл-череп, который в художественной обработке напоминает короля ночи из "Игры престолов".