https://uz.sputniknews.ru/20220502/xiva-v-ojidanii-turistov-kak-otdoxnut-v-drevnem-gorode-24326401.html

Хива в ожидании туристов: как отдохнуть в древнем городе

Хива в ожидании туристов: как отдохнуть в древнем городе

О том, что стоит посмотреть туристам, какие блюда попробовать и какие сувениры привезти, читайте в обзоре Sputnik.

2022-05-02T20:03+0500

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Самый отдаленный от столицы из тройки обязательных для посещения городов Узбекистана — это Хива, центр Хорезмской области. Возникшая посреди пустыни, Хива самобытна и уникальна в своем роде. Что обязательно стоит увидеть туристам? Какие хорезмские блюда попробовать? Что привезти на память друзьям и близким? Детали — в обзоре Sputnik.Что посмотретьХиву часто называют музеем под открытым небом и городом ста куполов. И это справедливо. На территории древней крепости Ичан Кала расположено больше 300 домов, в которых живут около 2 400 человек. А еще здесь компактно соседствуют 58 архитектурных памятников. Среди них - медресе, мечети, минареты, мавзолеи и дворцы.Ичан Кала – это дух и сердце Хивы. По сей день на этой территории 26 га работают археологи. Они находят древнейшие артефакты самых разных эпох – от зороастризма до времен ханств.Здесь, на огромной площади, расположены и гарем, построенный в середине XIX века Аллакули-ханом, и первая школа для русскоязычных детей, и мечеть Джума, возведенная в X веке. Каждый объект достоин детального рассмотрения, ведь не зря Ичан-Кала вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1991 году.Интересен для посещения Дворец Таш Хаули, построенный Алла-Кули-ханом. Здесь располагался гарем, в котором жили жены и наложницы хана. По закону, правитель не мог иметь больше четырех жен, но наложниц – сколько угодно.Во дворце можно увидеть, как выглядели комнаты жен и наложниц и помещение правителя.За пределами крепости также немало исторических памятников. Один из них – дворец Нуруллабай. Это внушительных строение, которое включает в себя более 100 комнат, галереи, комнаты для охраны, конюшни, комнаты для слуг и гарем.Что попробоватьВ Хорезме очень любят тесто. Какое бы блюдо из него не готовили, оно получается мягким и пропитанным начинкой. Исконно хорезмские блюда – это тухум-барак и шивит-ош.Тухум-барак с виду похож на вареники. Начинка в нем из яйца. Сверху блюдо щедро поливают сметаной и масломНевероятно красив и вкусен хорезмский хлеб – чурак. Это лепешка их тонкого слоёного теста почти полметра в диамете. Выпекается в тандыре. Чурак может быть только из теста, а также с начинками. Самые распространенные - мясо с луком и томат. Чурак получается хрустящим по краям и сочным и мягким в середине. Есть такую лепешку лучше горячей и свежей. В туристический сезон Чурак готовят для гостей на площадях и возле главных достопримечательностей города.Что купитьСувениры и подарки в Хиве практически идентичны тем, что производят во всех городах Узбекистана. Это чапаны, головные уборы, сумки и рюкзаки из адраса, сюзане, керамика.Если вам нужен истинно хорезмский колорит, стоит обратить внимание на ковры с настоящими хорезмскими орнаментами – растительными и геометрическими. Они шьются исключительно вручную и только женщинами. В среднем на изготовление ковра требуется 6-7 месяцев. Это кропотливая работа, и стоят такие ковры недешево.В качестве альтернативы можно приобрести традиционные хорезмские изделия из керамики. В городе и за его пределами много мастерских, где ремесленники изготавливают и тут же продают свою продукцию.

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хива, город, туристы