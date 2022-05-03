https://uz.sputniknews.ru/20220503/raspad-ukrainy-nachalsya-v-2014-godu--volodin-24333459.html

Распад Украины начался в 2014 году – Володин

Распад Украины начался в 2014 году – Володин

Спикер Госдумы заявил, что все главы государств, поставляющих оружие Украине, нужно привлечь к ответственности как военных преступников.

2022-05-03T11:37+0500

2022-05-03T11:37+0500

2022-05-03T11:37+0500

россия

украина

вячеслав володин

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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что распад Украины начался еще в 2014 году, когда из ее состава вышел Крым, сообщает РИА Новости.Депутат напомнил, что из состава страны также вышли ДНР и ЛНР, а сейчас многие из уехавших украинцев, а их около 5 миллионов человек. принимают гражданство Польши, Венгрии и других стран."Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова", - подчеркнул Володин.Спикер также отметил, что все главы государств, поставляющих оружие Украине, необходимо привлечь к ответственности как военных преступников.По словам депутата, лидеры стран молчали и ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса и Одессы, и сейчас делают все, чтобы гибли славяне на Украине. Он также подчеркнул, что европейцы начали забывать о трагедии Второй мировой войны и какой ценой мир освободили от фашизма.Накануне спикер также заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Украина – несамостоятельное государство, а ее президент – игрушка в руках Вашингтона, цель которого – ослабить Россию.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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украина, вячеслав володин