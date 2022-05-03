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https://uz.sputniknews.ru/20220503/v-uzbekistane-veteranam-velikoy-otechestvennoy-vyplatyat-po-15-mln-sumov-24295986.html
В Узбекистане ветеранам Великой Отечественной выплатят по 15 млн сумов
В Узбекистане ветеранам Великой Отечественной выплатят по 15 млн сумов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал соответствующий указ.
2022-05-03T10:01+0500
2022-05-03T11:16+0500
общество
узбекистан
ветеран
великая отечественная война
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В Узбекистане ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) в честь празднования Дня победы получат единовременную денежную выплату в размере почти $1,35 тыс. или 15 млн сумов. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу главы государстваСоответствующий указ издал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ежегодно, начиная с 1999-го, 9 мая в Узбекистане отмечают День памяти и почестей.Уточним: в прошлом году ветеранам выплатили 12 млн сумов (чуть больше $1 тыс.).Помимо этого, с 1 июня ветеранам войны, инвалидам и одиноким пожилым людям предусмотрены ежемесячные надбавки: на продукты и предметы гигиены - 270 тыс. сумов (около $24), на покупку одежды — 4 млн сумов ($360).На сегодняшний день в Узбекистане проживают 500 участников ВОВ и около 10 тыс. работников трудового фронта.Напомним, что 2,5 года назад в Ташкенте открыли парк Победы.Музей состоит из шести отделов. Первый повествует о мобилизации населения республики на фронт, его мужестве на полях сражений.Второй представлен под названием "Узбекистан — надежный тыл". В третьем отделе рассказывается о науке, образовании, культуре и здравоохранении края в годы войны.Четвертый отдел имеет название "Воспоминания о войне и Победе, радости и ликовании народа", а следующий посвящен художественной литературе, искусству и печати в годы войны. В шестой части под лозунгом "Подвиг героев живет вечно" представлены 33-томная Книга памяти, изданный по случаю праздника альбом, а также другие экспонаты.Читайте также: Память на века: как выглядит парк Победы в Ташкенте — эксклюзивные фото
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узбекистан, ветеран, великая отечественная война, президент, шавкат мирзиёев

В Узбекистане ветеранам Великой Отечественной выплатят по 15 млн сумов

10:01 03.05.2022 (обновлено: 11:16 03.05.2022)
© Министерство обороны УзбекистанаВозложение венков к подножию памятника "Ода стойкости" в ташкентском парке Победы
Возложение венков к подножию памятника Ода стойкости в ташкентском парке Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2022
© Министерство обороны Узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал соответствующий указ.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В Узбекистане ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) в честь празднования Дня победы получат единовременную денежную выплату в размере почти $1,35 тыс. или 15 млн сумов. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу главы государства

Соответствующий указ издал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ежегодно, начиная с 1999-го, 9 мая в Узбекистане отмечают День памяти и почестей.

Уточним: в прошлом году ветеранам выплатили 12 млн сумов (чуть больше $1 тыс.).

Помимо этого, с 1 июня ветеранам войны, инвалидам и одиноким пожилым людям предусмотрены ежемесячные надбавки: на продукты и предметы гигиены - 270 тыс. сумов (около $24), на покупку одежды — 4 млн сумов ($360).

На сегодняшний день в Узбекистане проживают 500 участников ВОВ и около 10 тыс. работников трудового фронта.

Напомним, что 2,5 года назад в Ташкенте открыли парк Победы.

Музей состоит из шести отделов. Первый повествует о мобилизации населения республики на фронт, его мужестве на полях сражений.
Второй представлен под названием "Узбекистан — надежный тыл". В третьем отделе рассказывается о науке, образовании, культуре и здравоохранении края в годы войны.
Четвертый отдел имеет название "Воспоминания о войне и Победе, радости и ликовании народа", а следующий посвящен художественной литературе, искусству и печати в годы войны.
В шестой части под лозунгом "Подвиг героев живет вечно" представлены 33-томная Книга памяти, изданный по случаю праздника альбом, а также другие экспонаты.
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