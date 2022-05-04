https://uz.sputniknews.ru/20220504/dvoe-uzbekistantsev-pogibli-pri-pojare-v-podmoskove--video-24347569.html

Двое узбекистанцев погибли при пожаре в Подмосковье — видео

Двое узбекистанцев погибли при пожаре в Подмосковье — видео

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за оставленного окурка сигареты.

2022-05-04T12:31+0500

2022-05-04T12:31+0500

2022-05-04T12:40+0500

происшествия

подмосковье

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Двое узбекистанцев погибли при пожаре в Мытищах, сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.Трагедия произошла накануне: пламя вспыхнуло в одной из многоэтажек. Причиной всему, предварительно, стал непотушенный окурок сигареты.Всего погибших трое: хозяин квартиры, прыгнувших с четвертого этажа, и двое граждан Узбекистана. Они задохнулись в лифте.Агентство принимает меры по возвращению тел погибших на родину.

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подмосковье