https://uz.sputniknews.ru/20220504/ekspert-u-kndr-est-lineyka-yadernogo-orujiya-dlya-sderjivaniya-ssha-24355703.html
Эксперт: у КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США
Эксперт: у КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США
Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.
2022-05-04T17:54+0500
2022-05-04T17:54+0500
2022-05-04T17:54+0500
в мире
кндр
ядерное оружие
сша
японское море
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. КНДР на сегодняшний день имеет весь спектр ядерных ракет, необходимых для стратегического сдерживания Соединенных Штатов, а также для уменьшения количества провокаций вблизи своих государственных границ. Об этом сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Таким образом, Сивков прокомментировал заявление Объединенного комитета начальников Южной Кореи – в комитете заявили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Предположительно, это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).Также Сивков упомянул, что напряжение и рост военной активности американской стороны и их союзников вблизи КНДР постоянно нарастает в течение последних нескольких лет. В данное время такая тенденция идет на спад, что непосредственно "является прямым результатом пхеньянской ядерной программы".Известно, что в марте КНДР провела тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кндр, ядерное оружие, сша, японское море
Эксперт: у КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США
Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
КНДР на сегодняшний день имеет весь спектр ядерных ракет, необходимых для стратегического сдерживания Соединенных Штатов, а также для уменьшения количества провокаций вблизи своих государственных границ. Об этом сообщил
РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Таким образом, Сивков прокомментировал заявление Объединенного комитета начальников Южной Кореи – в комитете заявили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Предположительно, это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).
"Если речь идёт действительно об МБР, то Японии и Южной Корее волноваться не о чем – это пусть США паникуют. Пхеньян можно только поздравить с тем, что теперь у них есть полная линейка ядерного оружия от межконтинентальных баллистических ракет до ракет малой дальности, что заставляет Вашингтон воздерживаться от провокаций вблизи КНДР", - отметил эксперт.
Также Сивков упомянул, что напряжение и рост военной активности американской стороны и их союзников вблизи КНДР постоянно нарастает в течение последних нескольких лет. В данное время такая тенденция идет на спад, что непосредственно "является прямым результатом пхеньянской ядерной программы".
Известно, что в марте КНДР провела тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.