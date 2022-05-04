https://uz.sputniknews.ru/20220504/ekspert-u-kndr-est-lineyka-yadernogo-orujiya-dlya-sderjivaniya-ssha-24355703.html

Эксперт: у КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США

Эксперт: у КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США

Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.

2022-05-04T17:54+0500

2022-05-04T17:54+0500

2022-05-04T17:54+0500

в мире

кндр

ядерное оружие

сша

японское море

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. КНДР на сегодняшний день имеет весь спектр ядерных ракет, необходимых для стратегического сдерживания Соединенных Штатов, а также для уменьшения количества провокаций вблизи своих государственных границ. Об этом сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Таким образом, Сивков прокомментировал заявление Объединенного комитета начальников Южной Кореи – в комитете заявили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Предположительно, это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).Также Сивков упомянул, что напряжение и рост военной активности американской стороны и их союзников вблизи КНДР постоянно нарастает в течение последних нескольких лет. В данное время такая тенденция идет на спад, что непосредственно "является прямым результатом пхеньянской ядерной программы".Известно, что в марте КНДР провела тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.

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кндр, ядерное оружие, сша, японское море