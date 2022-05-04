https://uz.sputniknews.ru/20220504/indeks-gurmanov-skolko-stoit-plov-v-regionax-uzbekistana-24352106.html

Индекс гурманов: сколько стоит плов в регионах Узбекистана

Индекс гурманов: сколько стоит плов в регионах Узбекистана

Аналитики выяснили, сколько стоит национальное блюдо в различных уголках страны.

2022-05-04T18:59+0500

2022-05-04T18:59+0500

2022-05-04T18:59+0500

инфографика

плов

узбекистан

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В целом расценки колеблются от 17 до 21 тысячи сумов за тарелку.Разброс получился не совсем большим — примерно в четыре тысячи сумов.Где самый дорогой и самый дешевый плов, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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плов, узбекистан, инфографика