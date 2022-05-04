https://uz.sputniknews.ru/20220504/izvestnyy-rossiyskiy-saksofonist-provel-master-klass-v-tashkente---video-24359386.html

Игорь Бутман провел мастер-класс в Ташкенте - видео

Игорь Бутман провел мастер-класс в Ташкенте - видео

Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром приехал в Узбекистан для участия в Международном джазовом фестивале.

2022-05-04T20:09+0500

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видео

музыкант

ташкент

мастер-класс

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Известный российский саксофонист Игорь Бутман приехал в Ташкент с Московским джазовым оркестром. В Ташкенте музыкант провел мастер-класс для местных саксофонистов.Музыканты участвуют в шестом Международном джазовом фестивале Узбекистана, организаторами которого являются Фонд развития культуры и искусства, Государственная консерватория Узбекистана, а также хокимият Ташкента. Шестой международный джазовый фестиваль в Узбекистане состоится с 30 апреля по 18 мая 2022 года. Фестиваль проводится по случаю празднования Международного дня джаза. Помимо них в фестивале примут участие квартет петербургского пианиста Алексея Черемизова, американская джаз-группа Ginetta's Vendetta, британский джазовый певец Тони Момрелл, квинтет Айка Григоряна из Армении.О концертах молодости в Фергане и потенциале молодых узбекистанских джазменов Игорь Бутман рассказал Sputnik Узбекистан.

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музыкант, ташкент, мастер-класс, видео