https://uz.sputniknews.ru/20220504/izvestnyy-rossiyskiy-saksofonist-provel-master-klass-v-tashkente---video-24359386.html
Игорь Бутман провел мастер-класс в Ташкенте - видео
Игорь Бутман провел мастер-класс в Ташкенте - видео
Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром приехал в Узбекистан для участия в Международном джазовом фестивале.
2022-05-04T20:09+0500
2022-05-04T20:09+0500
2022-05-04T21:23+0500
видео
музыкант
ташкент
мастер-класс
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Известный российский саксофонист Игорь Бутман приехал в Ташкент с Московским джазовым оркестром. В Ташкенте музыкант провел мастер-класс для местных саксофонистов.Музыканты участвуют в шестом Международном джазовом фестивале Узбекистана, организаторами которого являются Фонд развития культуры и искусства, Государственная консерватория Узбекистана, а также хокимият Ташкента. Шестой международный джазовый фестиваль в Узбекистане состоится с 30 апреля по 18 мая 2022 года. Фестиваль проводится по случаю празднования Международного дня джаза. Помимо них в фестивале примут участие квартет петербургского пианиста Алексея Черемизова, американская джаз-группа Ginetta's Vendetta, британский джазовый певец Тони Момрелл, квинтет Айка Григоряна из Армении.О концертах молодости в Фергане и потенциале молодых узбекистанских джазменов Игорь Бутман рассказал Sputnik Узбекистан.
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музыкант, ташкент, мастер-класс, видео
Игорь Бутман провел мастер-класс в Ташкенте - видео
20:09 04.05.2022 (обновлено: 21:23 04.05.2022)
Известный российский саксофонист с Московским джазовым оркестром приехал в Узбекистан для участия в Международном джазовом фестивале.
Известный российский саксофонист Игорь Бутман приехал в Ташкент с Московским джазовым оркестром. В Ташкенте музыкант провел мастер-класс для местных саксофонистов.
"Я очень рад приехать, рад вас всех видеть, рад провести мастер-класс, увидеть, сколько замечательных молодых музыкантов, увлеченных джазом, саксофоном", - отметил Игорь Бутман.
Музыканты участвуют в шестом Международном джазовом фестивале Узбекистана, организаторами которого являются Фонд развития культуры и искусства, Государственная консерватория Узбекистана, а также хокимият Ташкента.
Шестой международный джазовый фестиваль в Узбекистане состоится с 30 апреля по 18 мая 2022 года. Фестиваль проводится по случаю празднования Международного дня джаза. Помимо них в фестивале примут участие квартет петербургского пианиста Алексея Черемизова, американская джаз-группа Ginetta's Vendetta, британский джазовый певец Тони Момрелл, квинтет Айка Григоряна из Армении.
О концертах молодости в Фергане и потенциале молодых узбекистанских джазменов Игорь Бутман рассказал Sputnik Узбекистан
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