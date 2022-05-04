https://uz.sputniknews.ru/20220504/jitelnitsa-kazaxstana-ukrala-brillianty-bolee-chem-na-dve-tysyachi-dollarov-24359781.html

Жительница Казахстана украла бриллианты более чем на две тысячи долларов

Жительница Казахстана украла бриллианты более чем на две тысячи долларов

Уроженке Нур-Султана грозит до семи лет лишения свободы за кражу дорогих ювелирных украшений

2022-05-04T20:40+0500

2022-05-04T20:40+0500

2022-05-04T20:40+0500

происшествия

казахстан

бриллиант

кража

ювелирные украшения

нур-султан

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники столичного департамента полиции Казахстана начали досудебное расследование в отношении 49-летней жительницы Нур-Султана, укравшей ювелирную продукцию стоимостью более $2 тыс. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Женщина воспользовалась моментом, когда продавец отвлеклась на другого посетителя, и украла с витрины комплект ювелирных украшений. С заявлением в полицию по факту кражи обратилась владелица ювелирного салона.Стоимость похищенного комплекта она оценила более чем в $2 тыс., что составляет 26 млн. сумов.Известно, что злоумышленница являлась постоянной посетительницей салона, возможно поэтому продавец не заметила кражу, обслуживая другого покупателя.В данное время подозреваемая задержана и уже дала признательные показания. При обыске полиция изъяла у нее вещественные доказательства – украденные ювелирные украшения. Начато досудебное расследование. Женщине может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет.

нур-султан

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казахстан, бриллиант, кража, ювелирные украшения, нур-султан