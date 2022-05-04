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Жительница Казахстана украла бриллианты более чем на две тысячи долларов
Жительница Казахстана украла бриллианты более чем на две тысячи долларов
Уроженке Нур-Султана грозит до семи лет лишения свободы за кражу дорогих ювелирных украшений
2022-05-04T20:40+0500
2022-05-04T20:40+0500
2022-05-04T20:40+0500
происшествия
казахстан
бриллиант
кража
ювелирные украшения
нур-султан
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники столичного департамента полиции Казахстана начали досудебное расследование в отношении 49-летней жительницы Нур-Султана, укравшей ювелирную продукцию стоимостью более $2 тыс. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Женщина воспользовалась моментом, когда продавец отвлеклась на другого посетителя, и украла с витрины комплект ювелирных украшений. С заявлением в полицию по факту кражи обратилась владелица ювелирного салона.Стоимость похищенного комплекта она оценила более чем в $2 тыс., что составляет 26 млн. сумов.Известно, что злоумышленница являлась постоянной посетительницей салона, возможно поэтому продавец не заметила кражу, обслуживая другого покупателя.В данное время подозреваемая задержана и уже дала признательные показания. При обыске полиция изъяла у нее вещественные доказательства – украденные ювелирные украшения. Начато досудебное расследование. Женщине может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет.
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казахстан, бриллиант, кража, ювелирные украшения, нур-султан
Жительница Казахстана украла бриллианты более чем на две тысячи долларов
Уроженке Нур-Султана грозит до семи лет лишения свободы за кражу дорогих ювелирных украшений.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Сотрудники столичного департамента полиции Казахстана начали досудебное расследование в отношении 49-летней жительницы Нур-Султана, укравшей ювелирную продукцию стоимостью более $2 тыс. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
.
Женщина воспользовалась моментом, когда продавец отвлеклась на другого посетителя, и украла с витрины комплект ювелирных украшений. С заявлением в полицию по факту кражи обратилась владелица ювелирного салона.
Стоимость похищенного комплекта она оценила более чем в $2 тыс., что составляет 26 млн. сумов.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения, установленных в периметре совершения преступления, выявлена подозреваемая. Ею оказалась 49-летняя жительница города. Установлено, что женщина была частой посетительницей ювелирного магазина и ранее неоднократно делала покупки на крупную сумму", - сообщили в пресс-службе полицейского департамента столицы.
Известно, что злоумышленница являлась постоянной посетительницей салона, возможно поэтому продавец не заметила кражу, обслуживая другого покупателя.
"Подозреваемая зашла в ювелирный магазин и, воспользовавшись тем, что продавец обслуживала других клиентов, с витрины похитила драгоценный комплект и скрылась с места преступления", - уточнили в полиции.
В данное время подозреваемая задержана и уже дала признательные показания. При обыске полиция изъяла у нее вещественные доказательства – украденные ювелирные украшения.
Начато досудебное расследование. Женщине может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет.