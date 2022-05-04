https://uz.sputniknews.ru/20220504/kak-bystro-ubrat-reaktsiyu-ot-ukusov-komarov-24357385.html

Как быстро убрать реакцию от укусов комаров

Как быстро убрать реакцию от укусов комаров

Лучше всего помогают избавиться от зуда дубильные вещества, содержащиеся в некоторых растениях.

2022-05-04T23:00+0500

2022-05-04T23:00+0500

2022-05-04T23:00+0500

это интересно

комар

растения

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Конец весны - период активизации многих насекомых, в том числе комаров, избежать укусов которых попросту невозможно. Однако реально быстро избавиться от воспаления, а также зуда, вызванных комариными укусами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Focus.de.Самое эффективное средство - это подорожник ланцетолистный (тот самый, что растет вдоль дорог и которым часто играют дети). Дело в том, что в нем содержатся дубильные вещества - они быстро снимают зуд, плюс оказывают анестизирующий эффект, а также работают по принципу антибиотика (предотвращают воспаление).Чтобы справиться с зудом от укуса, необходимо сорвать несколько листьев подорожника, раздавить их, чтобы вытек сок, и втереть этот самый сок в место укуса.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

комар, растения