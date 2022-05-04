https://uz.sputniknews.ru/20220504/kak-bystro-ubrat-reaktsiyu-ot-ukusov-komarov-24357385.html
Как быстро убрать реакцию от укусов комаров
Как быстро убрать реакцию от укусов комаров
Лучше всего помогают избавиться от зуда дубильные вещества, содержащиеся в некоторых растениях.
2022-05-04T23:00+0500
2022-05-04T23:00+0500
2022-05-04T23:00+0500
это интересно
комар
растения
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Конец весны - период активизации многих насекомых, в том числе комаров, избежать укусов которых попросту невозможно. Однако реально быстро избавиться от воспаления, а также зуда, вызванных комариными укусами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Focus.de.Самое эффективное средство - это подорожник ланцетолистный (тот самый, что растет вдоль дорог и которым часто играют дети). Дело в том, что в нем содержатся дубильные вещества - они быстро снимают зуд, плюс оказывают анестизирующий эффект, а также работают по принципу антибиотика (предотвращают воспаление).Чтобы справиться с зудом от укуса, необходимо сорвать несколько листьев подорожника, раздавить их, чтобы вытек сок, и втереть этот самый сок в место укуса.
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2022
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
комар, растения
Как быстро убрать реакцию от укусов комаров
Лучше всего помогают избавиться от зуда дубильные вещества, содержащиеся в некоторых растениях.
Конец весны - период активизации многих насекомых, в том числе комаров, избежать укусов которых попросту невозможно. Однако реально быстро избавиться от воспаления, а также зуда, вызванных комариными укусами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Focus.de
.
Самое эффективное средство - это подорожник ланцетолистный (тот самый, что растет вдоль дорог и которым часто играют дети). Дело в том, что в нем содержатся дубильные вещества - они быстро снимают зуд, плюс оказывают анестизирующий эффект, а также работают по принципу антибиотика (предотвращают воспаление).
Чтобы справиться с зудом от укуса, необходимо сорвать несколько листьев подорожника, раздавить их, чтобы вытек сок, и втереть этот самый сок в место укуса.