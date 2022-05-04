https://uz.sputniknews.ru/20220504/korabl-geroy-tashkent-podvigi-golubogo-kreysera-v-krymu-i-spasennaya-panorama-18648369.html

Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму и спасенная панорама

Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму и спасенная панорама

Многие немцы, воевавшие в 1941-42 годах на юге Украины и в Крыму, надолго запомнили название столицы далекого Узбекистана. Тогда на Черном море гремело имя... 04.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-04T21:00+0500

2022-05-04T21:00+0500

2022-05-04T21:00+0500

общество

9 мая — гордимся, помним, чтим

ташкент

корабль

вмф россии

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/08/18647854_0:228:3024:1930_1920x0_80_0_0_5e7f16fbebea515ad02bcd6a33b9fa7d.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Имя Ташкента – далекого от морей и океанов и неизвестного для захватчиков города – прославил на фронтах Великой Отечественной корабль, до конца державший оборону Севастополя в самые тяжелые месяцы боев.От других военных судов его выделяло почти все: и быстроходность – он мог развивать до 44 узлов (около 80 км/ч), и внешний вид, и необычная окраска его бортов и надстроек – не серо-стальная, как на остальных кораблях, а с голубым отливом.Но все-таки вошел в историю он не этим, а подвигами, которые совершил его героический экипаж во время Великой Отечественной войны.Советский план, итальянское качествоЛидеры эскадренных миноносцев в период между Первой и Второй мировыми войнами получили свое активное развитие как отдельный класс боевых кораблей не только в СССР, но и во многих других странах мира – в том числе Франции, Италии и США.По мысли морских стратегов, они должны были возглавлять торпедные атаки ударных групп эсминцев по крупным судам противника – крейсерам и даже линкорам. "Лидерами" же их делало более сильное вооружение, большее водоизмещение и выдающиеся скорость и маневренность.В 1930-х годах советские специалисты уже имели опыт создания подобных кораблей, однако сложности, выявившиеся в процессе их строительства, побудили правительство страны обратиться за иностранной технической помощью. В частности, после долгих переговоров в сентябре 1935 года в Москве был заключен договор с фирмой из Италии "Одеро – Терни – Орландо".Лидер спустили на воду 28 ноября 1937 года. Во время традиционного митинга, посвященного этому важнейшему в жизни будущего судна событию, произошел небольшой конфуз.Представитель фирмы завершил свою торжественную речь здравицами в честь дуче Италии Бенито Муссолини и фашистского режима. Советский переводчик оказался в двусмысленном положении: хотя итальянцы и строили судно для ВМФ СССР, Рим в то время все-таки сложно было назвать другом Москвы. Поэтому, после недолгой паузы, приехавшие из СССР военные и технические специалисты узнали, что итальянец просто "приветствует свое правительство".Первые испытания "Ташкента" прошли успешно. В феврале 1939-го на него наконец назначили командира – им стал капитан 2-го ранга Лев Владимирский, который занимался его приемкой в Ливорно. В апреле корабль, замаскированный под пассажирское судно, проследовал в Одессу, а 6 мая его передали в руки уже советских строителей. На Черном море "Ташкенту" предстояло пройти через дальнейшие проверки, а также установку вооружений.В состав флота его включили лишь 5 октября 1939 года, а в строй он вступил еще на год позже – 22 октября 1940-го.К началу войны на "Ташкенте" успели смениться два капитана: в июне 1939 года на эту должность командование назначило капитана 2-го ранга Евгения Жукова, а в феврале 1941 года – капитана 3-го ранга Василия Ерошенко. Именно ему и выпала честь вести лидер эсминцев в бой.Первые месяцы войныРоковой день 22 июня 1941-го "Ташкент" встретил на заводе в Николаеве, где проходили финальные работы по монтажу вооружения, докованию и покраске его корпуса. Так как подготовка корабля еще не была завершена, долгожданный приказ следовать в Севастополь поступил почти через месяц – лишь в середине июля.По иронии судьбы обычный переход от заводской стенки на главную базу Черноморского флота, который не должен был занять и суток, мог закончиться плачевно. Едва отойдя от причала, "Ташкент" попал под удар внезапно навалившего ливня и шквала. Лидер к тому времени все еще спускался вниз по реке Южный Буг, и любой порыв ветра мог снести его с курса и посадить на мель. Пришлось бросить якорь на фарватере и ждать, когда шторм стихнет.Затем "Ташкент" продолжил свой первый поход военного времени и открыл счет встречам с противником – зенитчики два раза открывали огонь по немецким самолетам. В скором времени лидер благополучно добрался до Севастополя.По решению флотского командования экипажу "Ташкента" предстояло пока только готовиться к будущим сражениям. Личный состав пополнился недостающими офицерами, а в учебных выходах в море отрабатывалась слаженность действий команды. Тогда же на корабле установили защиту против магнитных мин – вдоль желобов, предназначенных для стока воды с палубы, протянули обычную обмотку.В августе лидер вместе с тремя эсминцами вошел в боевую группу, которой поставили задачу по уничтожению кораблей и транспортов противника в западной части Черного моря. Однако тогда врага так и не обнаружили. В этот день "Ташкент" единственный раз использовали по его прямому предназначению, потому как в дальнейшем ему приходилось выполнять не свойственные для такого типа кораблей задания.Первое из них не заставило себя долго ждать – 22 августа лидер отправили под Одессу, где он должен был поддержать огнем своих орудий войска, оборонявшие город от наступавших немецких и румынских дивизий.Тридцатого августа, когда "Ташкент" вновь обстреливал позиции врага под Одессой, его атаковали три немецких бомбардировщика. В это время корабль маневрировал на малом ходу и был достаточно легкой целью. Несмотря на это, лидер избежал прямого попадания, однако сила удара от разорвавшейся рядом бомбы все же нанесла значительный урон.По правому борту в корме образовалась пробоина диаметром почти восемь метров, оказались затоплены некоторые помещения корабля. Кроме того, в стальном борту в районе полубака обнаружили поперечные складки, грозившие надломом корпуса судна. Во время взрыва погибли два человека, семеро были ранены, а один – пропал без вести. К счастью, последнего вскоре нашли: краснофлотца Лаушкина выбросило в море, где его вскоре подобрали моряки сторожевого катера.Повреждения "Ташкента" оказались настолько серьезными, что его решили чинить в Севастополе, а не в Одессе. 31 августа он своим ходом вместе с кораблями охранения вернулся на главную базу, где и встал на длительный ремонт.В мирное время на него ушло бы несколько месяцев, но усилиями рабочих Морского завода и помогавших им членов экипажа все было сделано к середине октября. В эти же дни удалось заметно улучшить защиту корабля от самолетов противника.Все дело в том, что имевшиеся на "Ташкенте" 37-миллиметровые зенитные автоматы не могли поражать цели, летящие на высоте более 2,5 тысяч метров, да и не всегда эффективно боролись с самолетами даже на низких высотах. Решением этой проблемы оказалась 76,2-миллиметровая двухорудийная зенитная установка, изначально предназначавшаяся для строящегося эсминца "Огневой".Первого ноября 1941 года "Ташкент", как и ряд других кораблей флота, из Севастополя перебазировался в порты кавказского побережья – сначала в Поти, а затем в Батуми, где их не могла достать германская авиация. Лидеру теперь предстояло сыграть важную роль в обороне Крыма, в который уже прорвались захватчики.Полуостров в огнеОтныне главными боевыми задачами для "Ташкента" стали перевозки военных грузов и солдат для осажденного Севастополя, конвоирование транспортных судов, огневая поддержка гарнизона, а также эвакуация раненых бойцов и жителей города на Большую землю. Лишь иногда ему выпадало участвовать в операциях другого рода.Так, в конце ноября лидер и эсминцы "Способный" и "Сообразительный" сопровождали к Босфору три танкера и ледокол, которые отправлялись на Дальний Восток. Этот поход проходил в исключительно трудных условиях десятибалльного шторма.Шестого января 1942-го "Ташкент" во главе группы других кораблей должен был высадить в Евпатории второй эшелон десанта. Однако на месте выяснилось, что штурм порта с моря, начавшийся еще накануне, закончился неудачно – город находился под контролем оккупантов.После артиллерийской дуэли с выехавшими на причал немецкими танками и нескольких попыток связаться с еще находившимися в Евпатории советскими бойцами капитан Ерошенко принял решение возвращаться.Обстреливал "Ташкент" позиции врага не только под Севастополем, но и в районе Феодосии – там в помощи лидера нуждались войска, защищавшие восток Крыма.Девятнадцатого июня немцы все-таки прорвались к северному берегу Севастопольской бухты и фактически заблокировали вход в нее. По этой же причине командование приняло решение использовать для доставки пополнений гарнизону города только быстроходные корабли. Теперь "Ташкент" разгружался и принимал на борт людей в небольшой Камышовой бухте. Героические четыре часаВ свой последний боевой поход лидер вышел из Новороссийска 26 июня 1942 года в 15:00. На нем, помимо команды, находилось около тысячи бойцов стрелковой бригады, а также четыре полевых орудия, 700 винтовок и 48 тонн боеприпасов, продовольствия и медикаментов.Был на "Ташкенте" и особый гость – знаменитый писатель Евгений Петров. Соавтор Ильи Ильфа – к тому времени он стал фронтовым корреспондентом – специально приехал из столицы, чтобы своими глазами увидеть жизнь Севастополя в те дни."Ташкент" во время перехода атаковали авиация противника и итальянские торпедные катера, но, несмотря ни на что, ему удалось достичь Камышовой бухты. Здесь на его борт поднялись свыше двух тысяч эвакуируемых мирных жителей и раненых солдат – это было намного больше, чем мог за раз вывести лидер. Но так пришлось поступить из-за того, что эсминец "Безупречный", который должен был забрать часть людей, потопили на подходе к Крыму.На лидер также доставили уникальный груз – остатки полотна панорамы Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854-55 годов". Здание, где она хранилась, в тот день разбомбили, а все, что оттуда успели вынести и спасти, передали в руки моряков "Ташкента".Корабль принял более 1 700 тонн воды, а еще 200 пришлось залить уже самой команде, чтобы выровнять дифферент на нос. На борту лидера погибло около 60 человек, многие оказались ранены. Но "Ташкент" не сдавался и продолжал сражаться!Ближе к девяти часам утра на помощь лидеру с кавказских баз прилетели бомбардировщики Пе-2, а затем истребители, отогнавшие немецких пилотов. Вскоре на место прибыли эсминцы, торпедные катера и другие суда.Большую часть эвакуированных севастопольцев и раненых бойцов перевели на эсминец "Сообразительный", а "Ташкент" взяли на буксир и доставили в Новороссийск.Уже здесь 29 июня героический корабль посетил высокий гость – командующий Кавказский фронтом маршал Семен Буденный. Он сердечно поблагодарил мужественных членов экипажа за их беспримерный подвиг и сказал, что будет ходатайствовать перед наркомом ВМФ о присвоении "Ташкенту" гвардейского звания.Но, к сожалению, этого так и не случилось. 2 июля, когда лидер уже был готов к переходу в Поти на ремонт, новороссийский порт внезапно атаковали немецкие самолеты. "Ташкент" получил два прямых попадания и затонул у причальной стенки. 76 моряков погибло, а 77 были ранены.А все, что после этого осталось от корпуса "Ташкента", смогли поднять лишь в 1944-м. Он был сильно поврежден, поэтому восстанавливать его не стали. Лидер разобрали на металл в Николаеве – городе, где он и встретил начало войны.Но с гибелью "Ташкента" не закончилась история его экипажа. "Ташкентцы" продолжили бить врага уже на других судах, многие из них влились в ряды морской пехоты. Капитан лидера Ерошенко вплоть до Победы командовал крейсером "Красный Кавказ".Подсчитано, что за все время своей службы "Ташкент" перевез почти 20 тысяч человек и более 2,5 тысяч тонн грузов, сопроводил без потерь 17 транспортов, провел сто боевых стрельб, вывел из строя один аэродром, уничтожил и повредил 13 самолетов противника, потопил торпедный катер и подавил шесть артиллерийских батарей. И это только то, что смогли точно зафиксировать.Поэтому имя знаменитого лидера эсминцев заслуженно высечено в граните на одной из плит мемориала героям второй обороны Севастополя на площади Нахимова. Кроме того, легендарный лидер эскадронных миноносцев был запечатлен на почтовой марке уже в современной России за 1996 год номиналом 1500 рублей.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Андрей Злыденный

Андрей Злыденный

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Злыденный

9 мая — гордимся, помним, чтим, ташкент, корабль, вмф россии, великая отечественная война