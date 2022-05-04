https://uz.sputniknews.ru/20220504/mid-prokommentiroval-soobscheniya-o-perestrelke-na-uzbeksko-afganskoy-granitse-24348543.html

МИД прокомментировал сообщения о перестрелке на узбекско-афганской границе

МИД прокомментировал сообщения о перестрелке на узбекско-афганской границе

В ведомстве рассказали, какая сейчас обстановка на границе.

2022-05-04T12:55+0500

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общество

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В МИД Узбекистана прокомментировали сообщения о перестрелке, которая якобы произошла в ночь на среду на узбекско-афганской границе.Как утверждалось в соцсетях со ссылкой на афганские источники, в результате перестрелки погибли военнослужащие пограничных войск СГБ Узбекистана.Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в МИД.В ведомстве подчеркнули, что на границе сейчас спокойно, южные рубежи охраняют в штатном режиме.Дипломаты призвали воздержаться от размещения и распространения недостоверной и непроверенной информации.

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мид узбекистана