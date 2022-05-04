https://uz.sputniknews.ru/20220504/mid-prokommentiroval-soobscheniya-o-perestrelke-na-uzbeksko-afganskoy-granitse-24348543.html
МИД прокомментировал сообщения о перестрелке на узбекско-афганской границе
МИД прокомментировал сообщения о перестрелке на узбекско-афганской границе
В ведомстве рассказали, какая сейчас обстановка на границе.
2022-05-04T12:55+0500
2022-05-04T12:55+0500
2022-05-04T12:55+0500
общество
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В МИД Узбекистана прокомментировали сообщения о перестрелке, которая якобы произошла в ночь на среду на узбекско-афганской границе.Как утверждалось в соцсетях со ссылкой на афганские источники, в результате перестрелки погибли военнослужащие пограничных войск СГБ Узбекистана.Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в МИД.В ведомстве подчеркнули, что на границе сейчас спокойно, южные рубежи охраняют в штатном режиме.Дипломаты призвали воздержаться от размещения и распространения недостоверной и непроверенной информации.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мид узбекистана
МИД прокомментировал сообщения о перестрелке на узбекско-афганской границе
В ведомстве рассказали, какая сейчас обстановка на границе.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В МИД Узбекистана прокомментировали сообщения о перестрелке, которая якобы произошла в ночь на среду на узбекско-афганской границе.
Как утверждалось в соцсетях со ссылкой на афганские источники, в результате перестрелки погибли военнослужащие пограничных войск СГБ Узбекистана.
Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули
в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что на границе сейчас спокойно, южные рубежи охраняют в штатном режиме.
"Официальный представитель временного правительства Афганистана Забихулла Муджахед также опроверг появившиеся на различных интернет-площадках публикации, назвав их лживыми и необоснованными", — добавили в МИД.
Дипломаты призвали воздержаться от размещения и распространения недостоверной и непроверенной информации.