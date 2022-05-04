https://uz.sputniknews.ru/20220504/mirziyoev-poruchil-podnyat-turizm-vnutri-strany-na-strategicheskiy-uroven-24347651.html
Мирзиёев поручил поднять туризм внутри страны на стратегический уровень
Мирзиёев поручил поднять туризм внутри страны на стратегический уровень
Турфирмам предоставят налоговые льготы, местным туристам компенсируют расходы, а работодатели простимулируют своих сотрудников больше путешествовать.
2022-05-04T13:21+0500
2022-05-04T13:21+0500
2022-05-04T13:21+0500
туризм
шавкат мирзиёев
туризм
турфирма
туристы
налоговые льготы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24282099_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3199f5fa8b7ac9b80f2c26690e1b67df.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал масштабное постановление "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".Цель - поднять туризм на стратегический уровень, улучшить качество туруслуг и повысить конкурентоспособность сферы.Турфирмам – льготы и субсидииС 1 июля 2022 года предпринимателям, организовавшим гостевые дома, места общественного питания и развлечений на территориях сходов граждан, получившим статус "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул", установлены:Для финансирования проектов предпринимателям выделяются кредиты в размере до 100 млн сумов – на ремонт, до 50 млн сумов – на оснащение мебелью, бытовой техникой и другими предметами семейных гостевых домов, а также до 200 млн сумов – на строительство плавательных бассейнов.Работодатели стимулируют своих сотрудников путешествоватьС 1 июня в рамках программы "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!":Местным туристам компенсируют расходыДля граждан Узбекистана с 1 сентября внедряется порядок возврата части расходов ("Cashback") на внутренние путешествия, осуществляемые по регионам республики в рамках программы "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!".Возврат расходов осуществляется через электронную платформу, в том числе через ее мобильное приложение. Платформа позволяет планировать путешествия и получать возврат средств, а также пользоваться скидками и самостоятельно формировать турпакеты."Cashback" предусмотрен при одновременном пользовании авиасообщением, а также железнодорожным и автомобильным транспортом, услугами средств размещения и посещении культурных объектов.Размер компенсации каждому туристу:Эти суммы возвращаются через е-платформу на банковскую карту местных туристов по окончании внутреннего путешествия.Развитие туристической инфраструктурыВ Узбекистане будут реализованы земельные участки по туристическому транспортному коридору "Узбекистон туризм магистрали". Также вдоль автомагистральных дорог создадут "караван-сараи".В каждом "караван-сарае" будут предоставляться туристские услуги, продажа ремесленнических изделий и местной сельскохозяйственной продукции, услуги по обслуживанию автомобилей.В месячный срок будет сформирован адресный перечень "караван-сараев".В течение трех месяцев планируется организовать пляжные зоны на территории озер Акчакуль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузконкуль и Тудакуль. Для этого земельные участки, не являющиеся средой обитания объектов животного мира, будут сдаваться в аренду сроком до 10 лет.Туруслуги станут разнообразнееДля диверсификации туристских услуг разрешается работа в ночное время (с 18:00 до 06:00) предприятий общественного питания, развлекательных и торговых объектов, организаций культуры, расположенных на специально организованных "улицах туризма".При этом должна быть обеспечена общественная безопасность граждан, создана необходимая инфраструктура, организованы специальные автобусы ("shuttle-bus").Объекты туристского показа оснастят энергосберегающими технологиями и возобновляемыми источниками энергии. Их интегрируют с системой "Безопасный город".Начиная с нынешнего года, в июле месяце планируется проводить "Месяц молодежного туризма", а с 2023 года в первую декаду января и третью декаду марта – "Неделю молодежного туризма".До 1 сентября поручено составить Перечень святых мест и мест паломничества по республике и разместить на едином национальном туристско-информационном портале "Uzbekistan.travel".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24282099_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_73b62baef7354eddd9345326c772b234.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, туризм, турфирма, туристы, налоговые льготы
Мирзиёев поручил поднять туризм внутри страны на стратегический уровень
Турфирмам предоставят налоговые льготы, местным туристам компенсируют расходы, а работодатели простимулируют своих сотрудников больше путешествовать.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал масштабное постановление
"О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".
Цель - поднять туризм на стратегический уровень, улучшить качество туруслуг и повысить конкурентоспособность сферы.
Турфирмам – льготы и субсидии
С 1 июля 2022 года предпринимателям, организовавшим гостевые дома, места общественного питания и развлечений на территориях сходов граждан, получившим статус "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул", установлены:
ставки социального налога в размере 1 процента;
ставки налога с оборота — в размере 1 процента;
размеров налога на имущество юридических лиц и земельного налога с юридических лиц — в размере 1 процента от суммы, начисленной по данным видам налогов.
Для финансирования проектов предпринимателям выделяются кредиты в размере до 100 млн сумов – на ремонт, до 50 млн сумов – на оснащение мебелью, бытовой техникой и другими предметами семейных гостевых домов, а также до 200 млн сумов – на строительство плавательных бассейнов.
Работодатели стимулируют своих сотрудников путешествовать
С 1 июня в рамках программы "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!":
работодатели в коллективные договоры включают правила по созданию для работников возможностей осуществления местных путешествий один раз в год;
часть расходов по путешествиям покрывается за счет средств внебюджетных фондов работодателей и других источников, не запрещенных законодательством.
Местным туристам компенсируют расходы
Для граждан Узбекистана с 1 сентября внедряется порядок возврата части расходов ("Cashback") на внутренние путешествия, осуществляемые по регионам республики в рамках программы "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!".
Возврат расходов осуществляется через электронную платформу, в том числе через ее мобильное приложение. Платформа позволяет планировать путешествия и получать возврат средств, а также пользоваться скидками и самостоятельно формировать турпакеты.
"Cashback" предусмотрен при одновременном пользовании авиасообщением, а также железнодорожным и автомобильным транспортом, услугами средств размещения и посещении культурных объектов.
Размер компенсации каждому туристу:
15% от суммы авиабилета в обе стороны при путешествии авиасообщением, но не более 150 тыс. сумов;
15% от суммы билета в обе стороны при путешествии железнодорожным транспортом или на автобусе, но не более 80 тыс. сумов;
15% от суммы расходов при ночевке в средствах размещения, но не более 80 тыс. сумов;
50% от суммы каждого посещения театров, музеев, цирков и художественных галерей, но не более 20 тыс. сумов.
Эти суммы возвращаются через е-платформу на банковскую карту местных туристов по окончании внутреннего путешествия.
Развитие туристической инфраструктуры
В Узбекистане будут реализованы земельные участки по туристическому транспортному коридору "Узбекистон туризм магистрали". Также вдоль автомагистральных дорог создадут "караван-сараи".
В каждом "караван-сарае" будут предоставляться туристские услуги, продажа ремесленнических изделий и местной сельскохозяйственной продукции, услуги по обслуживанию автомобилей.
В месячный срок будет сформирован адресный перечень "караван-сараев".
В течение трех месяцев планируется организовать пляжные зоны на территории озер Акчакуль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузконкуль и Тудакуль. Для этого земельные участки, не являющиеся средой обитания объектов животного мира, будут сдаваться в аренду сроком до 10 лет.
Туруслуги станут разнообразнее
Для диверсификации туристских услуг разрешается работа в ночное время (с 18:00 до 06:00) предприятий общественного питания, развлекательных и торговых объектов, организаций культуры, расположенных на специально организованных "улицах туризма".
При этом должна быть обеспечена общественная безопасность граждан, создана необходимая инфраструктура, организованы специальные автобусы ("shuttle-bus").
Объекты туристского показа оснастят энергосберегающими технологиями и возобновляемыми источниками энергии. Их интегрируют с системой "Безопасный город".
Начиная с нынешнего года, в июле месяце планируется проводить "Месяц молодежного туризма", а с 2023 года в первую декаду января и третью декаду марта – "Неделю молодежного туризма".
До 1 сентября поручено составить Перечень святых мест и мест паломничества по республике и разместить на едином национальном туристско-информационном портале "Uzbekistan.travel".