https://uz.sputniknews.ru/20220504/mirziyoev-poruchil-podnyat-turizm-vnutri-strany-na-strategicheskiy-uroven-24347651.html

Мирзиёев поручил поднять туризм внутри страны на стратегический уровень

Мирзиёев поручил поднять туризм внутри страны на стратегический уровень

Турфирмам предоставят налоговые льготы, местным туристам компенсируют расходы, а работодатели простимулируют своих сотрудников больше путешествовать.

2022-05-04T13:21+0500

2022-05-04T13:21+0500

2022-05-04T13:21+0500

туризм

шавкат мирзиёев

туризм

турфирма

туристы

налоговые льготы

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал масштабное постановление "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".Цель - поднять туризм на стратегический уровень, улучшить качество туруслуг и повысить конкурентоспособность сферы.Турфирмам – льготы и субсидииС 1 июля 2022 года предпринимателям, организовавшим гостевые дома, места общественного питания и развлечений на территориях сходов граждан, получившим статус "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул", установлены:Для финансирования проектов предпринимателям выделяются кредиты в размере до 100 млн сумов – на ремонт, до 50 млн сумов – на оснащение мебелью, бытовой техникой и другими предметами семейных гостевых домов, а также до 200 млн сумов – на строительство плавательных бассейнов.Работодатели стимулируют своих сотрудников путешествоватьС 1 июня в рамках программы "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!":Местным туристам компенсируют расходыДля граждан Узбекистана с 1 сентября внедряется порядок возврата части расходов ("Cashback") на внутренние путешествия, осуществляемые по регионам республики в рамках программы "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!".Возврат расходов осуществляется через электронную платформу, в том числе через ее мобильное приложение. Платформа позволяет планировать путешествия и получать возврат средств, а также пользоваться скидками и самостоятельно формировать турпакеты."Cashback" предусмотрен при одновременном пользовании авиасообщением, а также железнодорожным и автомобильным транспортом, услугами средств размещения и посещении культурных объектов.Размер компенсации каждому туристу:Эти суммы возвращаются через е-платформу на банковскую карту местных туристов по окончании внутреннего путешествия.Развитие туристической инфраструктурыВ Узбекистане будут реализованы земельные участки по туристическому транспортному коридору "Узбекистон туризм магистрали". Также вдоль автомагистральных дорог создадут "караван-сараи".В каждом "караван-сарае" будут предоставляться туристские услуги, продажа ремесленнических изделий и местной сельскохозяйственной продукции, услуги по обслуживанию автомобилей.В месячный срок будет сформирован адресный перечень "караван-сараев".В течение трех месяцев планируется организовать пляжные зоны на территории озер Акчакуль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузконкуль и Тудакуль. Для этого земельные участки, не являющиеся средой обитания объектов животного мира, будут сдаваться в аренду сроком до 10 лет.Туруслуги станут разнообразнееДля диверсификации туристских услуг разрешается работа в ночное время (с 18:00 до 06:00) предприятий общественного питания, развлекательных и торговых объектов, организаций культуры, расположенных на специально организованных "улицах туризма".При этом должна быть обеспечена общественная безопасность граждан, создана необходимая инфраструктура, организованы специальные автобусы ("shuttle-bus").Объекты туристского показа оснастят энергосберегающими технологиями и возобновляемыми источниками энергии. Их интегрируют с системой "Безопасный город".Начиная с нынешнего года, в июле месяце планируется проводить "Месяц молодежного туризма", а с 2023 года в первую декаду января и третью декаду марта – "Неделю молодежного туризма".До 1 сентября поручено составить Перечень святых мест и мест паломничества по республике и разместить на едином национальном туристско-информационном портале "Uzbekistan.travel".

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шавкат мирзиёев, туризм, турфирма, туристы, налоговые льготы