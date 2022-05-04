https://uz.sputniknews.ru/20220504/mirziyoev-posetil-cituatsionno-analiticheskiy-tsentr-mvd-24346464.html

Мирзиёев посетил cитуационно-аналитический центр МВД

Мирзиёев посетил cитуационно-аналитический центр МВД

В ходе визита президент дал указания по общественной безопасности.

2022-05-04T11:32+0500

2022-05-04T11:32+0500

2022-05-04T11:32+0500

общество

шавкат мирзиёев

мвд

президент

визит

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник посетил ситуационно-аналитический центр МВД, который служит обеспечению общественной безопасности на всей территории страны. Комплекс специализируется на управлении силами и средствами правоохранительных органов на основе информационных технологий. Он оснащен 18 серверами с объемом памяти в 554 терабайта и широким экраном наблюдения, и компьютерами.В центре автоматически собираются и обрабатываются данные из системы "102", камер видеонаблюдения, интернета и других источников. Нарушение быстро определяется по номерному знаку автотранспортного средства или лицу человека, организуется розыск. Система работает с использованием искусственного интеллекта, человеческий фактор в ее работе минимален.Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой системы и подчеркнул необходимость интеграции данных всех правоохранительных органов и экстренных служб.Кроме того, президент отметил важность подготовки кадров для работы с системой в вузах по информационным технологиям, организации в районных и городских отделах внутренних дел деятельности аналитиков, работающих с современными технологиями.Он поставил задачу наладить в системе внутренних дел такие онлайн-услуги, как электронную очередь, дистанционное обращение, которые исключают человеческий фактор. Также президент поручил создать электронную систему анализа социальных проблем в махаллях, планирования и контроля повседневной деятельности инспекторов профилактики.Здесь же состоялась демонстрация системы, внедренной в Самаркандской области в рамках программы "Безопасный туризм". Глава государства также осмотрел образцы современной техники и новой служебной формы сотрудников органов внутренних дел.Ситуационно-аналитический центр образован в структуре Главного управления обеспечения безопасности на транспорте министерства внутренних дел в конце 2019 года.Одним из основных направлений деятельности центра является сбор, систематизация, накопление и анализ информации о возможных рисках на объектах транспорта и туризма, а также прилегающих к ним территориях.

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шавкат мирзиёев, мвд, президент, визит