https://uz.sputniknews.ru/20220504/norvejskaya-equinor-poteryala-bolee-milliarda-dollarov-posle-uxoda-iz-rossii-24349213.html
Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России
Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России
Equinor: ситуация вокруг Украины усилила неопределенность на "жестких" рынках.
2022-05-04T13:42+0500
2022-05-04T13:42+0500
2022-05-04T13:42+0500
в мире
норвегия
украина
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потеря
миллиарды
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Энергетическая группа Equinor потеряла $1,08 млрд после ухода из России. Так компания оценила свои потери за первый квартал 2022 года в недавно опубликованном пресс-релизе.В компании отметили, что ситуация вокруг украинского кризиса привела не только к росту цен на энергоносители, так и усугубила неопределенность на и без того "жестких" рынках.Известно, что крупнейшим акционером нефтегазовой группы Equinor является Норвегия. Она была основана в 1972 году и в данное время ведет свою деятельность более чем в 30 странах. До мая 2018 года носила название Statoil.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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норвегия, украина, рынок, потеря, миллиарды
Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России
Equinor: ситуация вокруг Украины усилила неопределенность на "жестких" рынках.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Энергетическая группа Equinor потеряла $1,08 млрд после ухода из России. Так компания оценила
свои потери за первый квартал 2022 года в недавно опубликованном пресс-релизе.
"Двадцать восьмого февраля Equinor объявила о решении прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из совместных предприятий. В этом квартале мы признали чистое обесценение активов в России в размере $1,08 млрд ", — сообщает пресс-служба Equinor.
В компании отметили, что ситуация вокруг украинского кризиса привела не только к росту цен на энергоносители, так и усугубила неопределенность на и без того "жестких" рынках.
Известно, что крупнейшим акционером нефтегазовой группы Equinor является Норвегия. Она была основана в 1972 году и в данное время ведет свою деятельность более чем в 30 странах. До мая 2018 года носила название Statoil.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.