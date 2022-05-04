https://uz.sputniknews.ru/20220504/norvejskaya-equinor-poteryala-bolee-milliarda-dollarov-posle-uxoda-iz-rossii-24349213.html

Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России

Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России

Equinor: ситуация вокруг Украины усилила неопределенность на "жестких" рынках.

2022-05-04T13:42+0500

2022-05-04T13:42+0500

2022-05-04T13:42+0500

в мире

норвегия

украина

рынок

потеря

миллиарды

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Энергетическая группа Equinor потеряла $1,08 млрд после ухода из России. Так компания оценила свои потери за первый квартал 2022 года в недавно опубликованном пресс-релизе.В компании отметили, что ситуация вокруг украинского кризиса привела не только к росту цен на энергоносители, так и усугубила неопределенность на и без того "жестких" рынках.Известно, что крупнейшим акционером нефтегазовой группы Equinor является Норвегия. Она была основана в 1972 году и в данное время ведет свою деятельность более чем в 30 странах. До мая 2018 года носила название Statoil.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

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норвегия, украина, рынок, потеря, миллиарды