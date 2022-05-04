https://uz.sputniknews.ru/20220504/podrobnosti-uzbekistantsy-pogibli-pri-pojare-v-mytischax-pytayas-spasti-cheloveka-24353140.html

Подробности: узбекистанцы погибли при пожаре в Мытищах, пытаясь спасти человека

Подробности: узбекистанцы погибли при пожаре в Мытищах, пытаясь спасти человека

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

2022-05-04T15:13+0500

2022-05-04T15:13+0500

2022-05-04T15:21+0500

происшествия

узбекистанцы

пожар

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Двое граждан Узбекистана скончались во вторник в результате пожара в жилом доме в подмосковном городе Мытищи.В следственном комитете России по Московской области корреспонденту Sputnik подтвердили информацию, что двое узбекистанцев погибли, пытаясь спасти человека из пожара.Известно, что возгорание в квартире дома произошло из-за непотушенного окурка. Проснувшись и увидев пожар, жилец стал звать на помощь из окна.Двое узбекистанцев проходили мимо и услышали призывы мужчины о помощи. После этого они попытались подняться к нему в квартиру, чтобы спасти, и затем застряли в лифте. В результате задымления лифтовой шахты мужчины задохнулись.По результатам осмотра и проведения проверочных мероприятий следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.В настоящее время Посольство Узбекистана совместно с представительством Агентства по внешней трудовой миграции в Москве предпринимают необходимые меры, связанные с оформлением соответствующих документов и отправкой тел умерших на родину.Читайте также:

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узбекистанцы, пожар