https://uz.sputniknews.ru/20220504/prezidenty-uzbekistana-i-tadjikistana-pozdravili-drug-druga-s-ramadan-xayitom-24356849.html
Президенты Узбекистана и Таджикистана поздравили друг друга с Рамадан-хайитом
Президенты Узбекистана и Таджикистана поздравили друг друга с Рамадан-хайитом
Главы государств обсудили состояние и перспективу двусторонних отношений и стратегического партнерства.
2022-05-04T18:36+0500
2022-05-04T18:36+0500
2022-05-04T18:36+0500
политика
президент
таджикистан
узбекистан
священный месяц рамадан
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмонов провели телефонный разговор, в ходе которого поздравили друг друга со священным праздником Рамадан-хайит.Лидеры обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства и отношений между двумя государствами, в том числе наращивание объемов взаимной торговли, кооперацию в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других направлений.Кроме этого, главы двух стран договорились активизировать межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.Также Мирзиёев пригласил Рахмонова посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное время. Сроки визита будут согласованы позднее представителями МИД.Помимо прочего, руководители Узбекистана и Таджикистана обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии.
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президент, таджикистан, узбекистан, священный месяц рамадан
Президенты Узбекистана и Таджикистана поздравили друг друга с Рамадан-хайитом
Главы государств обсудили по телефону состояние и перспективу двусторонних отношений и стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмонов провели
телефонный разговор, в ходе которого поздравили друг друга со священным праздником Рамадан-хайит.
Лидеры обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства и отношений между двумя государствами, в том числе наращивание объемов взаимной торговли, кооперацию в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других направлений.
Кроме этого, главы двух стран договорились активизировать межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.
Также Мирзиёев пригласил Рахмонова посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное время. Сроки визита будут согласованы позднее представителями МИД.
Помимо прочего, руководители Узбекистана и Таджикистана обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии.