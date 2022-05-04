https://uz.sputniknews.ru/20220504/rossiya-zapretila-vezd-premer-ministru-glavam-mid-i-minoborony-yaponii-24358323.html

Россия запретила въезд премьер-министру, главам МИД и минобороны Японии

Россия запретила въезд премьер-министру, главам МИД и минобороны Японии

МИД России объявило о запрете въезда в Россию 63 гражданам Японии.

2022-05-04T19:20+0500

2022-05-04T19:20+0500

2022-05-04T19:44+0500

россия

япония

запрет

въезд

премьер-министр

мид россии

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Россия запретила въезд в страну 63 гражданам Японии – среди них премьер-министр и главы внешнеполитического и оборонного ведомств. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на официальное заявление МИД России.В российском министерстве иностранных дел уточнили, что данные меры – это ответная реакция на действия японской стороны, которая "демонтирует" добрососедские отношения и наносит ущерб экономике и международному авторитету России.В МИД России подчеркнули, что действующей японской администрации вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, "полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны".Известно, что в заявлении МИД России содержится список граждан, которым отныне в Россию въезд бессрочно запрещен. Всего в списке 63 человека, в число которых вошли премьер-министр Японии, министр иностранных дел, министр финансов, глава Минобороны, министр юстиции и другие.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Токио в ответ на проведение спецоперации ввел против Москвы несколько пакетов санкций – исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Также Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, и помимо этого, утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.В марте российская сторона, в свою очередь, заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курилы и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

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япония, запрет, въезд, премьер-министр, мид россии