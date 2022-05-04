https://uz.sputniknews.ru/20220504/v-belarusi-nachalas-vnezapnaya-proverka-sil-reagirovaniya-24350956.html

В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

Силы реагирования, участвующие в проверке, будут постепенно наращивать.

2022-05-04T14:39+0500

2022-05-04T14:39+0500

2022-05-04T14:39+0500

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проверка

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Министерство обороны Беларуси объявило о начале внезапной проверке сил реагирования в ВС страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.В военном ведомстве обозначили, что главная цель учений – оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на кризисные ситуации.Известно, что белорусские подразделения будут действовать в незнакомой местности и в быстро меняющихся условиях.Планируется, что силы будут постепенно наращивать. Такие меры позволят проверить способность ВС Беларуси оказывать противодействие военным угрозам на земле и в воздухе.Помимо этого, в ходе мероприятий проверят работоспособность обеспечивающих систем, создающих благоприятные условия для действий боевых частей. В оборонном ведомстве подчеркнули, что внезапная проверка является одной из самых эффективных форм обучения.Также там предупредили, что перемещение "значительного числа" военной техники может затруднить движение на дорогах общего пользования.В Минобороны Беларуси особо выделили, что учения не несут угрозы ни для европейского сообщества, ни для соседних стран.

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беларусь, вооруженные силы, проверка