https://uz.sputniknews.ru/20220504/v-ssha-nablyudaetsya-ocherednoy-skachok-tsen-na-neft-24353600.html

В США наблюдается очередной скачок цен на нефть

В США наблюдается очередной скачок цен на нефть

Рост цен на топливо произошел на фоне информации о новых санкциях Евросоюза против России.

2022-05-04T15:58+0500

2022-05-04T15:58+0500

2022-05-04T15:58+0500

в мире

сша

нефть

рост цен

топливо

санкции

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974365_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_54aee74497acafd7a856b0d2dad4255c.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Цены на нефть в США выросли на 3% в среду утром из-за проблем с поставками, а также на фоне сокращения запасов нефти и топлива внутри страны. Об этом сообщает Fox Business.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на $3,82, что составляет 3,7% - до $106,25 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent, в свою очередь, выросли на $3,74 или на 3,5% - до $108,71 доллара за баррель.Как сообщает издание, такой рост обусловлен последними новостями о том, что Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против Москвы, которые, в частности, будут нацелены на нефтяную промышленность России.Известно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду изложит планы касательно новых антироссийских санкций.Согласно данным Американского института нефти, в Соединенных Штатах запасы сырой нефти за неделю упали на 3,5 млн баррелей – эти цифры превысили ожидаемые показатели на 800 тыс. баррелей.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем продолжают расти цены на бензин и энергоносители. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, нефть, рост цен, топливо, санкции, евросоюз