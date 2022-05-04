https://uz.sputniknews.ru/20220504/v-ssha-nablyudaetsya-ocherednoy-skachok-tsen-na-neft-24353600.html
В США наблюдается очередной скачок цен на нефть
В США наблюдается очередной скачок цен на нефть
Рост цен на топливо произошел на фоне информации о новых санкциях Евросоюза против России.
2022-05-04T15:58+0500
2022-05-04T15:58+0500
2022-05-04T15:58+0500
в мире
сша
нефть
рост цен
топливо
санкции
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974365_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_54aee74497acafd7a856b0d2dad4255c.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Цены на нефть в США выросли на 3% в среду утром из-за проблем с поставками, а также на фоне сокращения запасов нефти и топлива внутри страны. Об этом сообщает Fox Business.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на $3,82, что составляет 3,7% - до $106,25 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent, в свою очередь, выросли на $3,74 или на 3,5% - до $108,71 доллара за баррель.Как сообщает издание, такой рост обусловлен последними новостями о том, что Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против Москвы, которые, в частности, будут нацелены на нефтяную промышленность России.Известно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду изложит планы касательно новых антироссийских санкций.Согласно данным Американского института нефти, в Соединенных Штатах запасы сырой нефти за неделю упали на 3,5 млн баррелей – эти цифры превысили ожидаемые показатели на 800 тыс. баррелей.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем продолжают расти цены на бензин и энергоносители. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974365_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_2b74e2d7c0a0a08ffaf61f72e4ea723d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, нефть, рост цен, топливо, санкции, евросоюз
В США наблюдается очередной скачок цен на нефть
Рост цен на топливо произошел на фоне информации о новых санкциях Евросоюза против России.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Цены на нефть в США выросли на 3% в среду утром из-за проблем с поставками, а также на фоне сокращения запасов нефти и топлива внутри страны. Об этом сообщает Fox Business
.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на $3,82, что составляет 3,7% - до $106,25 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent, в свою очередь, выросли на $3,74 или на 3,5% - до $108,71 доллара за баррель.
Как сообщает издание, такой рост обусловлен последними новостями о том, что Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против Москвы, которые, в частности, будут нацелены на нефтяную промышленность России.
Известно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду изложит планы касательно новых антироссийских санкций.
Согласно данным Американского института нефти, в Соединенных Штатах запасы сырой нефти за неделю упали на 3,5 млн баррелей – эти цифры превысили ожидаемые показатели на 800 тыс. баррелей.
Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.
В США тем временем продолжают расти цены на бензин и энергоносители. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.