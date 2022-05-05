https://uz.sputniknews.ru/20220505/alisher-usmanov-podal-isk-v-evropeyskiy-sud--24371638.html
Алишер Усманов подал иск в Европейский суд
Алишер Усманов подал иск в Европейский суд
Предприниматель собирается обжаловать в Европейском суде свое попадание в санкционный список.
2022-05-05T15:39+0500
2022-05-05T15:39+0500
2022-05-05T15:39+0500
политика
алишер усманов
иск
суд
санкционный список
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Российский миллиардер и бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на пресс-службу суда.Известно, что Усманов попросил приостановить действие ограничений до решения судьи. Дата слушаний по иску пока не назначена.Ранее в феврале ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов, включая основателя холдинга USM Алишера Усманова.
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MIA „Rosiya Segodnya“
алишер усманов, иск, суд, санкционный список
Алишер Усманов подал иск в Европейский суд
Предприниматель собирается обжаловать в Европейском суде свое попадание в санкционный список.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Российский миллиардер и бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на пресс-службу суда.
"Иск господина Алишера Усманова против Совета (ЕС. — Sputnik) подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановки исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения", — сообщили в пресс-службе.
Известно, что Усманов попросил приостановить действие ограничений до решения судьи. Дата слушаний по иску пока не назначена.
Ранее в феврале ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов, включая основателя холдинга USM Алишера Усманова.