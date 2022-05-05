https://uz.sputniknews.ru/20220505/alisher-usmanov-podal-isk-v-evropeyskiy-sud--24371638.html

Алишер Усманов подал иск в Европейский суд

Алишер Усманов подал иск в Европейский суд

Предприниматель собирается обжаловать в Европейском суде свое попадание в санкционный список.

2022-05-05T15:39+0500

2022-05-05T15:39+0500

2022-05-05T15:39+0500

политика

алишер усманов

иск

суд

санкционный список

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Российский миллиардер и бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на пресс-службу суда.Известно, что Усманов попросил приостановить действие ограничений до решения судьи. Дата слушаний по иску пока не назначена.Ранее в феврале ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов, включая основателя холдинга USM Алишера Усманова.

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алишер усманов, иск, суд, санкционный список