https://uz.sputniknews.ru/20220505/bayden-poprosil-invalida-kolyasochnika-ne-prygat-24370170.html
Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать
Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать
Президент США неудачно пошутил над американскими параолимпийцам
2022-05-05T14:19+0500
2022-05-05T14:19+0500
2022-05-05T14:19+0500
в мире
джо байден
инвалиды
президент сша
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/16/24136156_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_17484c85d6139fc0c0839395f8ecaa5c.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден во время церемонии фотографирования со спортсменами американской сборной, в том числе параолимпийцами на инвалидных колясках, попросил их не прыгать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную трансляцию Белого дома.Неприятный инцидент произошел в президентской резиденции в среду на торжественном приеме в честь спортсменов национальной олимпийской сборной, участвовавшим в Олимпиаде 2020 года в Токио и зимней 2022 года в Пекине.В завершение мероприятия Джо Байден и его жена Джилл встали для совместного фото с атлетами. Ведущая представляла спортсменов президентской паре. После представления параолимпийца-баскетболиста Байден громко выкрикнул: "Не надо прыгать!", а затем начал подсказывать стоящей рядом спортсменке, в какой стороне стоит фотограф. После этих слов американского лидера звук трансляции временно отключили.Видео с неподобающими шутками главы США быстро разлетелось по интернету. На Байдена обрушился шквал критики от пользователей социальных сетей за неполиткорректные высказывания.Это не первый раз, когда президент США Байден допускает ляпы и оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/16/24136156_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_74a6efc1bb4cfd18a959e5755f0133f6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден, инвалиды, президент сша, президент
Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать
Президент США неудачно пошутил над американскими параолимпийцами.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Президент США Джо Байден во время церемонии фотографирования со спортсменами американской сборной, в том числе параолимпийцами на инвалидных колясках, попросил их не прыгать. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на официальную трансляцию Белого дома.
Неприятный инцидент произошел в президентской резиденции в среду на торжественном приеме в честь спортсменов национальной олимпийской сборной, участвовавшим в Олимпиаде 2020 года в Токио и зимней 2022 года в Пекине.
В завершение мероприятия Джо Байден и его жена Джилл встали для совместного фото с атлетами. Ведущая представляла спортсменов президентской паре. После представления параолимпийца-баскетболиста Байден громко выкрикнул: "Не надо прыгать!", а затем начал подсказывать стоящей рядом спортсменке, в какой стороне стоит фотограф. После этих слов американского лидера звук трансляции временно отключили.
Видео с неподобающими шутками главы США быстро разлетелось по интернету. На Байдена обрушился шквал критики от пользователей социальных сетей за неполиткорректные высказывания.
"Ничего не скажешь, хорошо поддержал параолимпийцев фразой: "Не прыгайте", когда они физически этого не могут", — написал один из комментаторов.
"Интересно, как долго он готовил эту шутку?" — сыронизировал другой.
"Все в порядке, он же демократ, ему можно. Вот если бы такое сказал Трамп", — прокомментировал другой.
"Как он посмел унижать инвалидов? Это должно быть смешно? Позор!" — возмутились пользователи соцсетей.
Это не первый раз, когда президент США Байден допускает ляпы и оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.