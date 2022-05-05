https://uz.sputniknews.ru/20220505/bayden-poprosil-invalida-kolyasochnika-ne-prygat-24370170.html

Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать

Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать

Президент США неудачно пошутил над американскими параолимпийцам

2022-05-05T14:19+0500

2022-05-05T14:19+0500

2022-05-05T14:19+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден во время церемонии фотографирования со спортсменами американской сборной, в том числе параолимпийцами на инвалидных колясках, попросил их не прыгать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную трансляцию Белого дома.Неприятный инцидент произошел в президентской резиденции в среду на торжественном приеме в честь спортсменов национальной олимпийской сборной, участвовавшим в Олимпиаде 2020 года в Токио и зимней 2022 года в Пекине.В завершение мероприятия Джо Байден и его жена Джилл встали для совместного фото с атлетами. Ведущая представляла спортсменов президентской паре. После представления параолимпийца-баскетболиста Байден громко выкрикнул: "Не надо прыгать!", а затем начал подсказывать стоящей рядом спортсменке, в какой стороне стоит фотограф. После этих слов американского лидера звук трансляции временно отключили.Видео с неподобающими шутками главы США быстро разлетелось по интернету. На Байдена обрушился шквал критики от пользователей социальных сетей за неполиткорректные высказывания.Это не первый раз, когда президент США Байден допускает ляпы и оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.

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джо байден, инвалиды, президент сша, президент