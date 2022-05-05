Буйство красок и национальный колорит: в Ташкенте проходит фестиваль цветов — фото

Фестиваль цветов Ташкенте пройдет с 6 по 8 мая 2022 года.
Фестиваль цветов Ташкенте пройдет с 6 по 8 мая 2022 года.
Всего для создания композиций было использовано более двух миллионов цветов.
Всего для создания композиций было использовано более двух миллионов цветов.
Организатором фестиваля выступил хокимият (мэрия) Ташкента.
Организатором фестиваля выступил хокимият (мэрия) Ташкента.
На площади за зданием Национальной библиотеки раскинулись различные инсталляции.
На площади за зданием Национальной библиотеки раскинулись различные инсталляции.
Из цветов создали даже копию башни-стелы, которую воздвигли в парке "Янги Узбекистон".
Из цветов создали даже копию башни-стелы, которую воздвигли в парке "Янги Узбекистон".
Помимо этого, на фестивальной площадке появятся места для детских развлечений, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон.
Помимо этого, на фестивальной площадке появятся места для детских развлечений, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон.
Пройдет также выставка домашних и ландшафтных растений и дачной мебели.
Пройдет также выставка домашних и ландшафтных растений и дачной мебели.
Ранее президент Узбекистана поставил перед властями столицы задачу: привлечь дополнительно 1 млн туристов.
Ранее президент Узбекистана поставил перед властями столицы задачу: привлечь дополнительно 1 млн туристов.
Для этого в Ташкенте организуют различные мероприятия, одним из которых и стал фестиваль цветов.
Для этого в Ташкенте организуют различные мероприятия, одним из которых и стал фестиваль цветов.
Помимо этого, в столице пройдут Гастробазар и международный кинофестиваль, а также июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в Ташкентской области.
Помимо этого, в столице пройдут Гастробазар и международный кинофестиваль, а также июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в Ташкентской области.