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Буйство красок и национальный колорит: в Ташкенте проходит фестиваль цветов — фото
Буйство красок и национальный колорит: в Ташкенте проходит фестиваль цветов — фото
Ташкент украсили яркие цветочные композиции и инсталляции - здесь проходит фестиваль Tashkent Flower fest-2022. Самые красивые кадры из столицы Узбекистана - в фотоподборке Sputnik.
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фото
ташкент
фестиваль
цветы
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ташкент, фестиваль, цветы, фото

Буйство красок и национальный колорит: в Ташкенте проходит фестиваль цветов — фото

22:00 05.05.2022
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Ташкент украсили яркие цветочные композиции и инсталляции — здесь проходит фестиваль Tashkent Flower fest-2022. Самые красивые кадры из столицы Узбекистана — в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Зафар Халилов

Фестиваль цветов Ташкенте пройдет с 6 по 8 мая 2022 года.

Фестиваль цветов Ташкенте пройдет с 6 по 8 мая 2022 года. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Фестиваль цветов Ташкенте пройдет с 6 по 8 мая 2022 года.

© Sputnik / Зафар Халилов

Всего для создания композиций было использовано более двух миллионов цветов.

Всего для создания композиций было использовано более двух миллионов цветов. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Всего для создания композиций было использовано более двух миллионов цветов.

© Sputnik / Зафар Халилов

Организатором фестиваля выступил хокимият (мэрия) Ташкента.

Организатором фестиваля выступил хокимият (мэрия) Ташкента. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Организатором фестиваля выступил хокимият (мэрия) Ташкента.

© Sputnik / Зафар Халилов

На площади за зданием Национальной библиотеки раскинулись различные инсталляции.

На площади за зданием Национальной библиотеки раскинулись различные инсталляции. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Зафар Халилов

На площади за зданием Национальной библиотеки раскинулись различные инсталляции.

© Sputnik / Зафар Халилов

Из цветов создали даже копию башни-стелы, которую воздвигли в парке "Янги Узбекистон".

Из цветов создали даже копию башни-стелы, которую воздвигли в парке &quot;Янги Узбекистон&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Из цветов создали даже копию башни-стелы, которую воздвигли в парке "Янги Узбекистон".

© Sputnik / Зафар Халилов

Помимо этого, на фестивальной площадке появятся места для детских развлечений, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон.

Помимо этого, на фестивальной площадке появятся места для детских развлечений, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Помимо этого, на фестивальной площадке появятся места для детских развлечений, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон.

© Sputnik / Зафар Халилов

Пройдет также выставка домашних и ландшафтных растений и дачной мебели.

Пройдет также выставка домашних и ландшафтных растений и дачной мебели. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Пройдет также выставка домашних и ландшафтных растений и дачной мебели.

© Sputnik / Зафар Халилов

Ранее президент Узбекистана поставил перед властями столицы задачу: привлечь дополнительно 1 млн туристов.

Ранее президент Узбекистана поставил перед властями столицы задачу: привлечь дополнительно 1 млн туристов. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Ранее президент Узбекистана поставил перед властями столицы задачу: привлечь дополнительно 1 млн туристов.

© Sputnik / Зафар Халилов

Для этого в Ташкенте организуют различные мероприятия, одним из которых и стал фестиваль цветов.

Для этого в Ташкенте организуют различные мероприятия, одним из которых и стал фестиваль цветов. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Для этого в Ташкенте организуют различные мероприятия, одним из которых и стал фестиваль цветов.

© Sputnik / Зафар Халилов

Помимо этого, в столице пройдут Гастробазар и международный кинофестиваль, а также июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в Ташкентской области.

Помимо этого, в столице пройдут Гастробазар и международный кинофестиваль, а также июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в Ташкентской области. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Помимо этого, в столице пройдут Гастробазар и международный кинофестиваль, а также июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в Ташкентской области.

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