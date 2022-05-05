Буйство красок и национальный колорит: в Ташкенте проходит фестиваль цветов — фото

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Помимо этого, в столице пройдут Гастробазар и международный кинофестиваль, а также июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в Ташкентской области.