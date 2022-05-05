https://uz.sputniknews.ru/20220505/kitay-vyvel-na-orbitu-vosem-sputnikov-distantsionnogo-zondirovaniya-zemli-24363131.html

Китай вывел на орбиту восемь спутников дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту восемь спутников дистанционного зондирования Земли

Об успешном запуске сообщила китайская корпорация космической науки и техники.

2022-05-05T11:00+0500

2022-05-05T11:00+0500

2022-05-05T11:01+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выводе на орбиту восьми спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает RT на русском.Пуск был выполнен в 10.38 по местному времени или в 07.38 по Ташкенту. Он был произведен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на ракете-носителе "Чанчжэн-2D".По сообщению CASC, в космос всего отправили семь аппаратов "Цзилинь-1 Гаофэнь 03D" и один "Цзилинь-1 Куаньфу 01С".Также в марте Китай успешно вывел на орбиту три спутника "Тяньпин-2" для корректировки модели распределения орбитальных параметров. Данные спутники используются как для предвычисления орбиты, так и для определения параметров атмосферы Земли.Известно, что Россия и Китай достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.Об этом ранее сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."Что касается межправительственного соглашения о сотрудничестве между Китаем и Россией по созданию лунной научно-исследовательской станции, то обе стороны в основном достигли консенсуса по тексту соглашения, которое, как ожидается, будет подписано максимально быстро в этом году", — сказал дипломат.Он отметил, что Россия и Китай разработают и осуществят план строительства лунной станции, привлекая международных партнёров.Помимо этого, он добавил, что международная лунная научно-исследовательская станция станет ещё одним важным новым вкладом Китая и России в содействие долгосрочному устойчивому развитию космической деятельности Организации Объединённых Наций.

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китай, земля, спутник, орбита, запуск