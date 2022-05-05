Лавров: Россию с Центральной Азией связывают партнерство и союзничество
12:59 05.05.2022 (обновлено: 14:38 05.05.2022)
© Sputnik / Григорий СысоевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Sputnik / Григорий Сысоев
В статье, опубликованной в честь 30-летия установления дипотношений со странами ЦА, глава МИД России рассказал, что сотрудничество России и стран региона носит всеохватный характер.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью о 30-летней дружбе России и Центральной Азии (ЦА). Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Глава МИД отметил, что за прошедшие годы Россия и страны Центральной Азии – Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан всегда "опирались на объединяющие наши народы исторические узы дружбы, богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения".
Лавров рассказал, что страны еще больше сплотились в ходе борьбы с пандемией коронавируса.
"Россия не только откликнулась на просьбы центральноазиатских друзей о поставке вакцин, но и поделилась технологиями, обеспечив возможность их производства в Казахстане и Узбекистане", - подчеркнул Лавров.
Кроме этого, успешно реализуются крупные совместные проекты. В частности, продолжается работа по выполнению договоренностей президентов России и Узбекистана о строительстве первой на территории Центральной Азии атомной электростанции.
По словам министра, особую роль в поддержании добрососедских отношений играет сотрудничество по региональным линиям.
"Большой вклад в его дальнейшее наращивание вносят форумы межрегионального сотрудничества с участием глав государств. Сначала такая практика была введена с Казахстаном, а затем с Узбекистаном", - уточняет глава российского МИД.
Также обороты набирает евразийская интеграция - в настоящее время членами ЕАЭС являются Казахстан и Кыргызстан, а с 2020 г. в работе Союза участвует Узбекистан в качестве наблюдателя. Интерес к деятельности объединения проявляют также Таджикистан с Туркменистаном.
Как рассказал Лавров, Россия активно сотрудничает со странами ЦА в культурно-гуманитарных сферах. В Узбекистане, как и в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане действуют российские центры науки и культуры, открываются филиалы российских вузов. Так, в мае 2019 года в Узбекистане открылся первый на пространстве СНГ филиал МГИМО (У) МИД России. Более 160 тыс. граждан стран ЦА ежегодно обучаются в России, 60 тыс. из них – за счет федерального бюджета.
Также страны развивают тесное взаимодействие в области миграционного регулирования, совершенствуя профильную договорно-правовую базу.
"В 2017 году было подписано межправительственное соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана для работы в Российской Федерации", - напомнил Лавров.
Министр особо выделил, что в данное время в регионе ведется плодотворная совместная работа по линии антитеррористических и антинаркотических структур СНГ, ОДКБ и ШОС.
Помимо прочего, глава МИД сообщил, что Россия не рассматривает Центральную Азию как место для геополитического столкновения. Напротив, Россия только приветствует региональную интеграцию.
"В отличие от некоторых стран Запада Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства – в духе колониальной концепции "большой игры". В этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств ЦА", - отметил Лавров.
В заключение глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения (России и стран ЦА – Sputnik) – яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке".