https://uz.sputniknews.ru/20220505/lavrov-s-tsentralnoy-aziey-rossiyu-svyazyvayut-partnerstvo-i-soyuznichestvo-24367256.html

Лавров: Россию с Центральной Азией связывают партнерство и союзничество

Лавров: Россию с Центральной Азией связывают партнерство и союзничество

В статье, опубликованной в честь 30-летия установления дипотношений со странами ЦА, глава МИД России рассказал, что сотрудничество России и стран региона носит всеохватный характер.

2022-05-05T12:59+0500

2022-05-05T12:59+0500

2022-05-05T14:38+0500

россия

сергей лавров

центральная азия

партнерство

мид рф

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью о 30-летней дружбе России и Центральной Азии (ЦА). Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Глава МИД отметил, что за прошедшие годы Россия и страны Центральной Азии – Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан всегда "опирались на объединяющие наши народы исторические узы дружбы, богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения".Лавров рассказал, что страны еще больше сплотились в ходе борьбы с пандемией коронавируса.Кроме этого, успешно реализуются крупные совместные проекты. В частности, продолжается работа по выполнению договоренностей президентов России и Узбекистана о строительстве первой на территории Центральной Азии атомной электростанции.По словам министра, особую роль в поддержании добрососедских отношений играет сотрудничество по региональным линиям.Также обороты набирает евразийская интеграция - в настоящее время членами ЕАЭС являются Казахстан и Кыргызстан, а с 2020 г. в работе Союза участвует Узбекистан в качестве наблюдателя. Интерес к деятельности объединения проявляют также Таджикистан с Туркменистаном.Как рассказал Лавров, Россия активно сотрудничает со странами ЦА в культурно-гуманитарных сферах. В Узбекистане, как и в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане действуют российские центры науки и культуры, открываются филиалы российских вузов. Так, в мае 2019 года в Узбекистане открылся первый на пространстве СНГ филиал МГИМО (У) МИД России. Более 160 тыс. граждан стран ЦА ежегодно обучаются в России, 60 тыс. из них – за счет федерального бюджета.Также страны развивают тесное взаимодействие в области миграционного регулирования, совершенствуя профильную договорно-правовую базу.Министр особо выделил, что в данное время в регионе ведется плодотворная совместная работа по линии антитеррористических и антинаркотических структур СНГ, ОДКБ и ШОС.Помимо прочего, глава МИД сообщил, что Россия не рассматривает Центральную Азию как место для геополитического столкновения. Напротив, Россия только приветствует региональную интеграцию.В заключение глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения (России и стран ЦА – Sputnik) – яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке".

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сергей лавров, центральная азия, партнерство, мид рф