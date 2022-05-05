https://uz.sputniknews.ru/20220505/le-monde-vo-frantsii-otmechaetsya-rost-tsen-na-produkty-24375063.html

Le Monde: во Франции отмечается рост цен на продукты

Le Monde: во Франции отмечается рост цен на продукты

В апреле инфляция во Франции составила в среднем 3%.

2022-05-05T17:23+0500

2022-05-05T17:23+0500

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франция

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инфляция

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Во Франции цены на продукты постоянно растут, а инфляция в прошлом месяце составила почти 3%, тогда как в марте она не превышала показателя 1,73%. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на французское издание Le Monde.Так, дорожают макароны, растительное масло, мука, мясо, кофе, сливочное масло, курица, крупа – список только расширяется.По опубликованным данным, больше всего в цене поднялись макароны – на 15,3% за год, затем идут замороженные бифштексы – на 11,3%. Почти такой же показатель у муки и у растительного масла – 10%.По данным издания, в конце февраля завершились переговоры между производителями и продавцами, которые зафиксировали тарифы на национальные продукты.При этом ситуация на Украине лишь усилила эффект от роста цен на нефть, газ, зерновые, растительное масло, транспорт, упаковочные материалы. В случае с Францией к этому добавляется гибель животных от птичьего гриппа. Это сказалось на снижении производства курятины и яиц.

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франция, рост цен, продукты, инфляция