https://uz.sputniknews.ru/20220505/malginov-podvig-uzbekistantsev-stal-simvolom-splochennosti-mnogonatsionalnogo-naroda-24382068.html
Мальгинов: подвиг узбекистанцев стал символом сплоченности многонационального народа
Мальгинов: подвиг узбекистанцев стал символом сплоченности многонационального народа
С первых дней ВОВ Узбекистан занял передовые позиции в экономическом обеспечении фронта.
2022-05-05T20:43+0500
2022-05-05T20:43+0500
2022-05-05T21:48+0500
культура
олег мальгинов
подвиг
великая отечественная война
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Подвиг узбекского народа навсегда останется одним из символов сплоченности многонационального народа, заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Посол отметил, что это особенный праздник, который соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утрат и радость Победы. За этим словом стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, великое самопожертвование тружеников тыла.По его мнению, где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, они должны знать, что в России высоко чтят их стойкость, мужество и верность фронтовому братству. "Ведь нас объединяет священная память о героях – известных и неизвестных, великая благодарность вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, преклонение перед поколением победителей", — сказал посол.С самого начала Великой Отечественной войны и до водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине в ней участвовали узбекистанцы. Символично, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии и Знамя Победы доставил 9 мая 1945 года в Москву экипаж летчика Абдусамата Тайметова, выходца из Ташкента.По его словам, с первых дней боевых действий республика заняла передовые позиции в экономическом обеспечении фронта. Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации уже имевшегося производства на изготовление вооружения и военной техники, сюда было эвакуировано более 150 промышленных предприятий.Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — более 250 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Украины. Для многих из них узбекская земля стала вторым домом, а дети нашли здесь свои новые семьи. Все мы с вами помним узбекского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его жену Бахри, усыновивших в годы войны 15 детей-сирот со всего Союза. Этот подвиг навсегда останется одним из символов сплоченности многонационального народа."Это наше общее духовное и нравственное достояние, бережное отношение к которому является прочной основой для развития особых, братских связей между Россией и Узбекистаном", – заключил Олег Мальгинов.Читайте также:Фото: широкий размах — как пройдет воздушная часть парада Победы в МосквеБорцы с Днем Победы замолчали: чего они испугались
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олег мальгинов, подвиг, великая отечественная война, узбекистан
Мальгинов: подвиг узбекистанцев стал символом сплоченности многонационального народа
20:43 05.05.2022 (обновлено: 21:48 05.05.2022)
С первых дней Великой Отечественной войны Узбекистан занял передовые позиции в экономическом обеспечении фронта.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Подвиг узбекского народа навсегда останется одним из символов сплоченности многонационального народа, заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Посол отметил, что это особенный праздник, который соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утрат и радость Победы. За этим словом стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, великое самопожертвование тружеников тыла.
"И это ваш подвиг, ваша заслуга, дорогие наши ветераны! Вы прошли через тяжелые бои, пережили горечь потерь товарищей, прошагали сотни километров фронтовых дорог, выдержали суровые испытания военного времени, работая на заводах, полях и в госпиталях под бессмертным лозунгом "Всё для фронта! Всё для Победы!" Сегодня молодое поколение нуждается в вашем героическом примере чести, доблести, отваги и мужества. Годы с июня 1941-го по май 1945-го – это годы страданий, когда рушились миллионы человеческих судеб и жизней. И только благодаря вашей воле, вашей любви к Родине, вашей вере в правое дело мы смогли победить!" — подчеркнул Мальгинов.
По его мнению, где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, они должны знать, что в России высоко чтят их стойкость, мужество и верность фронтовому братству.
"Ведь нас объединяет священная память о героях – известных и неизвестных, великая благодарность вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, преклонение перед поколением победителей", — сказал посол.
С самого начала Великой Отечественной войны и до водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине в ней участвовали узбекистанцы. Символично, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии и Знамя Победы доставил 9 мая 1945 года в Москву экипаж летчика Абдусамата Тайметова, выходца из Ташкента.
"На фронт ушли почти 2 млн жителей республики. Более трети из них, к сожалению, не вернулись домой. За боевые подвиги свыше 200 тысяч солдат и офицеров Узбекистана были удостоены наград. Из них 301 – Герой Советского Союза, 70 жителей Узбекистана награждены орденом Славы всех трех степеней", — продолжил Мальгинов.
По его словам, с первых дней боевых действий республика заняла передовые позиции в экономическом обеспечении фронта. Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации уже имевшегося производства на изготовление вооружения и военной техники, сюда было эвакуировано более 150 промышленных предприятий.
Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — более 250 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Украины. Для многих из них узбекская земля стала вторым домом, а дети нашли здесь свои новые семьи. Все мы с вами помним узбекского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его жену Бахри, усыновивших в годы войны 15 детей-сирот со всего Союза. Этот подвиг навсегда останется одним из символов сплоченности многонационального народа.
"Это наше общее духовное и нравственное достояние, бережное отношение к которому является прочной основой для развития особых, братских связей между Россией и Узбекистаном", – заключил Олег Мальгинов.