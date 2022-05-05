https://uz.sputniknews.ru/20220505/malginov-podvig-uzbekistantsev-stal-simvolom-splochennosti-mnogonatsionalnogo-naroda-24382068.html

Мальгинов: подвиг узбекистанцев стал символом сплоченности многонационального народа

Мальгинов: подвиг узбекистанцев стал символом сплоченности многонационального народа

С первых дней ВОВ Узбекистан занял передовые позиции в экономическом обеспечении фронта.

2022-05-05T20:43+0500

2022-05-05T20:43+0500

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культура

олег мальгинов

подвиг

великая отечественная война

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Подвиг узбекского народа навсегда останется одним из символов сплоченности многонационального народа, заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Посол отметил, что это особенный праздник, который соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утрат и радость Победы. За этим словом стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, великое самопожертвование тружеников тыла.По его мнению, где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, они должны знать, что в России высоко чтят их стойкость, мужество и верность фронтовому братству. "Ведь нас объединяет священная память о героях – известных и неизвестных, великая благодарность вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, преклонение перед поколением победителей", — сказал посол.С самого начала Великой Отечественной войны и до водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине в ней участвовали узбекистанцы. Символично, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии и Знамя Победы доставил 9 мая 1945 года в Москву экипаж летчика Абдусамата Тайметова, выходца из Ташкента.По его словам, с первых дней боевых действий республика заняла передовые позиции в экономическом обеспечении фронта. Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации уже имевшегося производства на изготовление вооружения и военной техники, сюда было эвакуировано более 150 промышленных предприятий.Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — более 250 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Украины. Для многих из них узбекская земля стала вторым домом, а дети нашли здесь свои новые семьи. Все мы с вами помним узбекского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его жену Бахри, усыновивших в годы войны 15 детей-сирот со всего Союза. Этот подвиг навсегда останется одним из символов сплоченности многонационального народа."Это наше общее духовное и нравственное достояние, бережное отношение к которому является прочной основой для развития особых, братских связей между Россией и Узбекистаном", – заключил Олег Мальгинов.Читайте также:Фото: широкий размах — как пройдет воздушная часть парада Победы в МосквеБорцы с Днем Победы замолчали: чего они испугались

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олег мальгинов, подвиг, великая отечественная война, узбекистан