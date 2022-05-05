https://uz.sputniknews.ru/20220505/ministr-ekonomiki-germanii-dopustil-defitsit-benzina-v-strane-24362462.html

Министр экономики Германии допустил дефицит бензина в стране

Министр экономики Германии допустил дефицит бензина в стране

Глава Минэкономики ФРГ: восток страны зависит от нефтеперерабатывающего завода, который использует энергоресурсы из России.

2022-05-05T10:21+0500

2022-05-05T10:21+0500

2022-05-05T10:23+0500

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германия

дефицит

бензин

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НУР-СУЛТАН - 4 мая, Sputnik. Восток Германии может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на российскую нефть, сообщил глава министерства экономики Германии Роберт Хабек в эфире RTL Direkt.По ловам министра, восток страны зависит от нефтеперерабатывающего завода, который расположен в городе Шведт. Он, в свою очередь, использует энергоресурсы из России.Ранее глава Еврокомиссии Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление, что в рамках нового пакета санкций против Москвы Еврокомиссия выдвинет предложение поэтапного запрета всего импорта российской нефти в Евросоюз.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза, а также США – наблюдается серьезный рост цен на топливо и продукты питания.

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министр, экономика, германия, дефицит, бензин