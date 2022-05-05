https://uz.sputniknews.ru/20220505/neveroyatnye-posledstviya-ot-upotrebleniya-luka-24360229.html

Невероятные последствия от употребления лука

Невероятные последствия от употребления лука

Репчатый лук полезен как в сыром, так и в вареном виде. Как лук влияет на организм, читайте в нашем материале.

2022-05-05T08:00+0500

2022-05-05T08:00+0500

2022-05-05T08:00+0500

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лук

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О пользе репчатого лука для здоровья известно давно. Уникальные свойства этого овоща делают его незаменимым ингредиентом в кулинарии. Но даже если просто разрезать луковицу и положить возле кровати, можно добиться невероятных результатов, пишет РИА Спорт.Невероятная польза репчатого лукаБлагодаря своим уникальным свойствам, лук укрепляет иммунную систему и защищает от болезней. Если разрезанную на четыре части луковицу положить в спальне, антиоксидантное действие лука сделает вас здоровее и придаст бодрости.Сок лука также поможет уничтожить микробы в помещении. А еще этот овощ поддерживает здоровье сердца, предотвращает инфекционные заболевания, содержит компоненты, способствующие укреплению иммунитета.Богат витаминами и минераламиЛук богат витаминами А, С и В. В нем также много серы, йода, кальция, железа, фолиевой кислоты, магния, фосфора, калия и антиоксидантов.Витамин А помогает укрепить иммунитет и сохраняет здоровье глаз, витамины группы В способствуют нормальной работе иммунной и нервной систем. Витамин С защищает от болезней, особенно зимой.Храните лук возле кроватиРазрезанная луковица возле кровати облегчит ваше дыхание при гриппе и простуде. Луковый сок уничтожает микробы в помещении и играет важную роль в очищении дыхательных путей, тем самым помогая избавиться от кашля.Кроме того, ученые обнаружили, что сера, содержащаяся в репчатом луке, помогает отсрочить развитие гипертонии или смягчить ее проявления.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите обезжиренную "молочку"

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лук