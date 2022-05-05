https://uz.sputniknews.ru/20220505/rojdennyy-v-plenu-istoriya-odnogo-uzbekistantsa---video-24373345.html

Рожденный в плену: история одного узбекистанца — видео

Рожденный в плену: история одного узбекистанца — видео

Рустем Меналиев – ташкентец, который родился в трудовом лагере для пленных в фашистской Германии. Накануне Дня Победы он рассказал Sputnik Узбекистан историю... 05.05.2022, Sputnik Узбекистан

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видео

великая отечественная война

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Рустем Меналиев – был малолетним узником концлагеря. Родился он 20 февраля 1945 года в трудовом лагере для пленных в Германии. Конечно, сам он жизнь в центре массового принудительного заключения помнить не может, но со Sputnik поделился воспоминаниями своей матери Насии Меналиевой.В юности Насия Меналиева и предположить не могла, что переедет в Ташкент. Она успешно работала в родном Крыму – женщина-тракторист, передовик труда, награждена множеством грамот и наград. Но все изменилось с началом Великой Отечественной войны.Голод и жизнь в баракахДва корабля уцелели – выживших пленников перебросили в Одессу, а затем повезли в Германию. Разместили крымчан в Южной Саксонии, неподалеку от города Ауэрбах, где содержалось немало таких же узников – причем не только из Советского Союза, но и из Франции и Польши.К тому времени Насия была беременна. Но ей удалось выносить и родить здорового ребенка, несмотря на жизнь в бараке.По его словам, это и было самым ярким и частым воспоминанием матери - страшный голод. От него погибли тысячи. Как известно, прежде всего умирали дети.Дорога в УзбекистанПосле победы СССР, в августе 1945-го людей, заточенных в Южной Саксонии, начали готовить к выезду из Германии, продолжает он. Стали распределять, кого куда везти.Путь в поезде был долгим, и все это время Насие Меналиевой приходилось придумывать, как прокормить или искупать ребенка."В вагонах были кирпичи, из которых сделали что-то вроде очага, и это позволило отваривать картошку. Мама разминала ее в кашу и кормила меня, — рассказывает Меналиев. — А однажды мама кипятила воду. Поезд резко дернулся, и посуда с кипятком опрокинулась на маму".В Узбекистан семья Меналиевых приехала лишь в декабре. Насию и Рустема поселили в Ташкентской области, и первое время их спасали местные фрукты и овощи. А еще со временем Насия завела козу. Как считает Рустем, именно козье молоко смогло выправить его здоровье.А если назовут предателем?Хотя Рустем не помнит детали жизни в лагере, плен наложил отпечаток на его поведение в детстве. "У меня был страх увидеть раненого человека, кровь, и я боялся шума. Особенно пугал шум трактора. Я думаю, это связано с бомбежками и танками, которые я запомнил, будучи еще младенцем", — говорит Рустем Меналиев.Оправиться от пережитого Меналиевым помогли жизнь в Узбекистане и отношение местных людей, хотя поначалу Насия опасалась их негативной реакции. Дело в том, что первый документ – метрику — Рустем получил в Узбекской ССР, и в графе "Место рождения" там написали, как есть: Германия. А после войны многие люди стремились скрыть факт рождения своих детей на нацистской территории.Но Насия переживала напрасно. "Никто меня предателем не называл и пренебрежительно не относился", — говорит Меналиев. Он спокойно учился в школе, затем поступил в строительный техникум, после – прошел службу в армии. А далее решил поступить в Ташкентский политехнический институт – и добился своей цели.Насия Меналиева радовалась, наблюдая за успехами сына. Воспоминания о войне и жизни в лагере оставались с ней всю жизнь: например, она не забыла голод. "Если мама готовила, то всегда много", — вспоминает Рустем Меналиев. Однако все, что случилось с ней после войны, она считала чудом: ведь самое главное, — ее ребенок выжил в концлагере, вырос и состоялся в профессии.Как бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Рустем Меналиев приравнен к участникам войны 1941—1945 годов.

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

великая отечественная война, видео