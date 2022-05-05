https://uz.sputniknews.ru/20220505/tovarooborot-kazaxstana-i-uzbekistana-prevysil-1-mlrd-za-pervyy-kvartal-24361562.html
Товарооборот Казахстана и Узбекистана превысил $1 млрд за первый квартал
Товарооборот Казахстана и Узбекистана превысил $1 млрд за первый квартал
Премьер-министры Узбекистана и Казахстана провели телефонный разговор.
2022-05-05T09:43+0500
2022-05-05T09:43+0500
2022-05-05T09:45+0500
экономика
казахстан
узбекистан
миллиарды
премьер-министр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/496/74/4967452_23:0:1065:586_1920x0_80_0_0_b1cf45a865c49caa0a8e704ca3e65dac.png
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Премьер-министры Узбекистана и Казахстана Абдулла Арипов и Алихан Смаилов в ходе телефонного разговора обсудили взаимный товарооборот за первый квартал текущего года. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.Известно, что по итогам первого квартала 2022 года товарооборот между двумя государствами превысил $1 млрд. Этот показатель выше на 27% чем за аналогичный период прошлого года.Также главы правительств обсудили вопросы реализации достигнутых ранее договоренностей – запуска Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".Помимо этого, Арипов и Смаилов обсудили дальнейшее наращивание объемов взаимной торговли, промышленной кооперации и сотрудничества в водохозяйственной сфере.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/496/74/4967452_153:0:934:586_1920x0_80_0_0_6716d5884590d9f7f07e5a652d0887e5.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, узбекистан, миллиарды, премьер-министр
Товарооборот Казахстана и Узбекистана превысил $1 млрд за первый квартал
09:43 05.05.2022 (обновлено: 09:45 05.05.2022)
Премьер-министры Узбекистана и Казахстана провели телефонный разговор.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Премьер-министры Узбекистана и Казахстана Абдулла Арипов и Алихан Смаилов в ходе телефонного разговора обсудили взаимный товарооборот за первый квартал текущего года. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.
Известно, что по итогам первого квартала 2022 года товарооборот между двумя государствами превысил $1 млрд. Этот показатель выше на 27% чем за аналогичный период прошлого года.
Также главы правительств обсудили вопросы реализации достигнутых ранее договоренностей – запуска Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".
Помимо этого, Арипов и Смаилов обсудили дальнейшее наращивание объемов взаимной торговли, промышленной кооперации и сотрудничества в водохозяйственной сфере.