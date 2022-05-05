https://uz.sputniknews.ru/20220505/tovarooborot-kazaxstana-i-uzbekistana-prevysil-1-mlrd-za-pervyy-kvartal-24361562.html

Товарооборот Казахстана и Узбекистана превысил $1 млрд за первый квартал

Товарооборот Казахстана и Узбекистана превысил $1 млрд за первый квартал

Премьер-министры Узбекистана и Казахстана провели телефонный разговор.

2022-05-05T09:43+0500

2022-05-05T09:43+0500

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экономика

казахстан

узбекистан

миллиарды

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Премьер-министры Узбекистана и Казахстана Абдулла Арипов и Алихан Смаилов в ходе телефонного разговора обсудили взаимный товарооборот за первый квартал текущего года. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.Известно, что по итогам первого квартала 2022 года товарооборот между двумя государствами превысил $1 млрд. Этот показатель выше на 27% чем за аналогичный период прошлого года.Также главы правительств обсудили вопросы реализации достигнутых ранее договоренностей – запуска Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".Помимо этого, Арипов и Смаилов обсудили дальнейшее наращивание объемов взаимной торговли, промышленной кооперации и сотрудничества в водохозяйственной сфере.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, узбекистан, миллиарды, премьер-министр