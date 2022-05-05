https://uz.sputniknews.ru/20220505/ukrainskie-boeviki-rasstrelyali-kolonnu-bejentsev--video-24364881.html
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев – видео
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев – видео
Очевидец сообщил, что украинские боевики обстреляли колонну мирных жителей в Харьковской области.
2022-05-05T12:01+0500
2022-05-05T12:01+0500
2022-05-05T12:01+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
боевики
беженцы
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, которая следовала из Волчанска в Харьков. Есть погибшие и раненные, сообщает РИА Новости.По словам очевидца, колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Именно там и произошла трагедия – машину обстреляли со стороны украинского блокпоста.Затем мужчина самостоятельно решил эвакуировать людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, боевики, беженцы
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев – видео
Очевидец сообщил, что украинские боевики обстреляли колонну мирных жителей в Харьковской области.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, которая следовала из Волчанска в Харьков. Есть погибшие и раненные, сообщает РИА Новости
.
По словам очевидца, колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Именно там и произошла трагедия – машину обстреляли со стороны украинского блокпоста.
"В основном вся колонна успела развернуться и уехать обратно на Волчанск, а первые четыре автомобиля начали расстреливать. Мужчин у нас там не было, водители только. У нас были женщины, дети. Мы выползали ползком под обстрелами, по нам велся целенаправленный огонь. Я видел, как пули влетают в автомобиль, когда мы вылезли из него и лежали", — рассказал он.
Затем мужчина самостоятельно решил эвакуировать людей.
"Первые четыре автомобиля остались там навсегда. Они все сгорели, все расстрелянные. На моих глазах погибла бабушка, у нее было прямое попадание в голову, и она была еще жива, я пытался ее спасти. Погибла подруга, которая со мной приехала на своем автомобиле из Харькова, чтобы вывозить людей. Погибла девочка 13 лет, а ее мама сейчас в тяжелом состоянии в больнице лежит. У нее и плечо, и руки, и нога, открытые рваные раны, большие", — вспоминает свидетель трагедии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.