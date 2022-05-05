https://uz.sputniknews.ru/20220505/ukrainskie-boeviki-rasstrelyali-kolonnu-bejentsev--video-24364881.html

Украинские боевики расстреляли колонну беженцев – видео

Украинские боевики расстреляли колонну беженцев – видео

Очевидец сообщил, что украинские боевики обстреляли колонну мирных жителей в Харьковской области.

2022-05-05T12:01+0500

2022-05-05T12:01+0500

2022-05-05T12:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

боевики

беженцы

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, которая следовала из Волчанска в Харьков. Есть погибшие и раненные, сообщает РИА Новости.По словам очевидца, колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Именно там и произошла трагедия – машину обстреляли со стороны украинского блокпоста.Затем мужчина самостоятельно решил эвакуировать людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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украина, боевики, беженцы