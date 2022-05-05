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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-kremle-prokommentirovali-trebovaniya-boevikov-po-obmenu-lyudey-na-lekarstva-24372850.html
В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства
В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства
Песков: требования украинских националистов схожи с требованиями террористов в Сирии.
2022-05-05T15:58+0500
2022-05-05T15:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
кремль
обмен
боевики
лекарства
террористы
сирия
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Требования украинских националистов, заблокированных на "Азовстали", по обмену мирных жителей на продукты и лекарства похожи на требования террористов в Сирии, заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, Владимиру Путину известно о требованиях боевиков с "Азовстали".Ранее стало известно, что нацисты из "Азова" предложили обменять мирных граждан, находящихся на территории мариупольского завода на продукты и лекарства. Об этом сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.Он отметил, что одну человеческую жизнь боевики оценили в 66,6 кг продуктов.
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кремль, обмен, боевики, лекарства, террористы, сирия, дмитрий песков

В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства

15:58 05.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в центре Мариуполя. На дальнем плане – металлургический комбинат "Азовсталь"
Разрушенные здания в центре Мариуполя. На дальнем плане – металлургический комбинат Азовсталь - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Песков: требования украинских националистов схожи с требованиями террористов в Сирии.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Требования украинских националистов, заблокированных на "Азовстали", по обмену мирных жителей на продукты и лекарства похожи на требования террористов в Сирии, заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Владимиру Путину известно о требованиях боевиков с "Азовстали".
"Разумеется президент получает всю полноту информации, и, конечно, он все знает. Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах. Ну, дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода, здесь ничего мы говорить не можем", - сказал Песков.
Ранее стало известно, что нацисты из "Азова" предложили обменять мирных граждан, находящихся на территории мариупольского завода на продукты и лекарства. Об этом сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
"Обозначенные условия сделки - 15 заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут: теперь будут только обменивать", - сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он отметил, что одну человеческую жизнь боевики оценили в 66,6 кг продуктов.
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