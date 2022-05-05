В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства

"Разумеется президент получает всю полноту информации, и, конечно, он все знает. Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах. Ну, дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода, здесь ничего мы говорить не можем", - сказал Песков.