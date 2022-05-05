https://uz.sputniknews.ru/20220505/v-tashkente-proydet-kibersportivnyy-chempionat-stran-chlenov-shos-24377019.html

В Ташкенте пройдет киберспортивный чемпионат стран-членов ШОС

В Ташкенте пройдет киберспортивный чемпионат стран-членов ШОС

Заявки на участие в квалификационном турнире принимаются до 7 мая.

2022-05-05T18:01+0500

2022-05-05T18:01+0500

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общество

ташкент

чемпионат

киберспорт

шос

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Первый в Узбекистане IT Park проведет чемпионат по дисциплинам CS:GO и DOTA 2 среди студентов государств-членов ШОС. Мероприятие называется SCO STUDENTS CUP и пройдет при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также ассоциации киберспорта Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба IT Park.Известно, что чемпионат будет длится четыре дня и пройдет в рамках саммита ШОС. В турнире примут участие чемпионы государств-членов по CS:GO и DOTA 2.В данное время студенты из Узбекистана до 7 мая могут подать заявку на участие в квалификационном турнире SCO Students Cup: Uzbekistan Qualification. Он пройдет в Ташкенте с 7 по 15 мая.Его результаты и определят узбекистанских геймеров, которые будут представлять страну на международном турнире. Призовой фонд соревнований составит почти $18 тыс. или 200 млн сумов.Напомним: в настоящий момент в состав Шанхайской организации сотрудничества, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема этой страны в организацию.В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.В 2021—2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15—16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.

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ташкент, чемпионат, киберспорт, шос